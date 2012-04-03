Ликвидация магазина Тerranova - реклама или уход из Владивостока?

Казалось бы, что необходимо для успешной торговли? Торговая площадь в центре города, постоянно пополняющийся список клиентов. Но, несмотря на все это, из Владивостока уходят сетевые магазины. Одни из последних - магазины молодежной одежды Terranova и Incity.

«Глобальная распродажа в Terranova в связи с ликвидацией магазина» - такое сообщение появилось на одном из телеканалов. Конечно, люди дружно отправились на распродажу, и все выходные в магазине было не протолкнуться. Сначала предстояло простоять около сорока минут в очереди в примерочную, а затем встать в следующую, ведущую уже к кассе. Последняя как раз от примерочных и начиналась. И чтобы оплатить покупку, минимум час нужно было провести в обществе таких же любителей распродаж.

Стоит сказать, что подобные скопления людей в Тerranova не редкость. Путь к кассе обычно занимал не менее тридцати минут. И что же могло случиться, чтобы магазин объявил о ликвидации?

Сразу, конечно, поползли слухи, что бренд Тerranova во Владивостоке был нелегальным. Что под известной маркой продавали низкокачественные подделки и в скором времени настоящий бренд откроет двери своих магазинов для владивостокцев. Вследствие чего подделке придется покинуть рынок города. Однако на официальном сайте компании (он, кстати сказать, полностью на английском языке, а некоторые страницы на итальянском, что неудивительно, поскольку Тerranova - итальянский бренд) в разделе «магазины» указан владивостокский филиал и даже фотография прилагается. Получается, что магазин во Владивостоке работал официально, но о закрытии на сайте ни слова.

Тем временем на популярных форумах Владивостока drom.ru и vladmama.ru уже идет активное обсуждение данного вопроса. Есть мнения о том, что закрытие магазина - это лишь рекламный ход для привлечения клиентов или что часть ГУМа, где расположен магазин, закрывают на ремонт. Некоторые предсказывают переезд магазина в другой торговый центр, где марка будет занимать от двух до пяти этажей по разным источникам. А некоторые даже поделились новостью, что на месте нынешнего магазина свой бутик откроет другой известный итальянский бренд. В общем, слухи, как обычно, дают несколько вариантов на выбор.

Из разговора с сотрудниками магазина стало ясно, что на самом деле Тerranova не покидает Владивосток, а просто меняет месторасположение. На вопрос о новом адресе и дате открытия магазина консультанты не ответили, заявив, что по этому поводу будет соответствующее сообщение в СМИ. Поэтому покупателям не стоит волноваться: магазин распродает старые коллекции, чтобы переехать на новое, возможно, большее по площади место и встречать там покупателей уже с новой коллекцией.

Что же касается другого недавно бесследно исчезнувшего магазина модной одежды Incity, то здесь информации значительно меньше. На форумах по поводу закрытия есть только информация о том, что магазин не был официальным представительством марки во Владивостоке, хотя коллекции, оформление магазина и даже бонусные карты с начисляемыми на них скидками не оставляли у покупателей сомнений в том, что они отовариваются в фирменном магазине. Кстати, постоянным покупателям до сих пор приходят сообщения о распродажах, притом что магазин уже месяца два как закрылся. Что касается официального сайта, то там магазин во Владивостоке и вовсе не указан. Позвонив по телефону горячей линии, указанному на сайте узнаем, что бренда Incity во Владивостоке никогда не было, и в ближайшее время открывать бутик в столице Приморья компания не собирается. Получается, что несколько лет владивостокцы покупали подделку?

Еще один известный российский молодежный бренд «Глория Джинс» тоже закрыл свои двери по привычному адресу. Поклонники марки было расстроились, однако в начале месяца магазин открылся по новому адресу – теперь большой обновленный бутик этой марки действует в Торговом центре «Центральный», который, похоже, приобретает репутацию мультибрендового магазина: здесь все больше фирменных магазинов известных марок, которые вытесняют маленькие бутики.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».