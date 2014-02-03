Магазин звезды паранормальной программы "Дом-2" во Владивостоке может просуществовать недолго?

В минувшие выходные в Владивостоке открылся "фирменный" магазин небезызвестной Ольги Бузовой, звезды паранормальной программы "Дом-2" и прочих подобных телешоу.

Однако на страничке бренда С&C - сеть магазинов модной одежды, аксессуаров и обуви для девушек и женщин (при котором, собственно, и открыт бренд Бузовой) в одной из социальных сетей появилось сообщение следующего содержания: «Сообщество заблокировано в связи с задолженностью, образовавшейся перед сотрудниками и партнерами. Убедительно просим компанию ООО "c и c Милано" погасить все долги».

Страничка находится по адресу: https://www.facebook.com/ccrussia?fref=ts

На своей официальной страничке ВК Ольга Бузова данную информацию никак не комментирует. При этом она пишет, что Владивосток – особенный для нее город. «Мои бабушка и дедушка по маминой линии, царство ему небесное, в 1959 году из г. Ленинград и переехали во Владивосток!!! И моя мамочка родилась именно здесь! В 8-м классе семья переехала в Клайпеду, и только потом, в 16 лет мама уехала в Питер, где встретила папу Дедушка всю жизнь был моряком, ходил в море на китобойных судах, а бабушка работала на судоремонтном заводе!!!», - написала блондинка.

Кстати, кофточки с рюшечками и розовые юбочки от Ольги Бузовой, если кому это интересно, можно купить в ТЦ "Черемушки".

ZRPRESS.RU, Владивосток.