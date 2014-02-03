www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Магазин звезды паранормальной программы "Дом-2" во Владивостоке может просуществовать недолго?

03 Февраля 2014, 13:13 | Владивосток

В минувшие выходные в Владивостоке открылся "фирменный" магазин небезызвестной Ольги Бузовой, звезды паранормальной программы "Дом-2" и прочих подобных телешоу.

Однако на страничке бренда С&C - сеть магазинов модной одежды, аксессуаров и обуви для девушек и женщин (при котором, собственно, и открыт бренд Бузовой) в одной из социальных сетей появилось сообщение следующего содержания: «Сообщество заблокировано в связи с задолженностью, образовавшейся перед сотрудниками и партнерами. Убедительно просим компанию ООО "c и c Милано" погасить все долги».

Страничка находится по адресу: https://www.facebook.com/ccrussia?fref=ts

На своей официальной страничке ВК Ольга Бузова данную информацию никак не комментирует. При этом она пишет, что Владивосток – особенный для нее город.  «Мои бабушка и дедушка по маминой линии, царство ему небесное, в 1959 году из г. Ленинград и переехали во Владивосток!!! И моя мамочка родилась именно здесь! В 8-м классе семья переехала в Клайпеду, и только потом, в 16 лет мама уехала в Питер, где встретила папу Дедушка всю жизнь был моряком, ходил в море на китобойных судах, а бабушка работала на судоремонтном заводе!!!», - написала блондинка.

Кстати, кофточки с рюшечками и розовые юбочки от Ольги Бузовой, если кому это интересно, можно купить в ТЦ "Черемушки".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: магазины  торговля  одежда 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Я23:08, 04.02.2014#

    Неожиданно субъективный для ЗР подход автора.

  • -Рысь-23:15, 04.02.2014#

    Хороший рекламный ход. Тоже с дуру пополнил список посетивших страницу. "Золотой рог", оказывается ты банальная жёлтая пресса.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru