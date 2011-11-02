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В 2011 году во Владивостоке отремонтируют 400 домов

02 Ноября 2011, 00:39 | Владивосток

70% жилищного фонда Владивостока нуждается в ремонте. В 2011 году планируется отремонтировать около 400 домов, уже начаты работы по формированию программы.

Для многих домов уже разработаны рекомендации по цветовому оформлению фасадов, ведь облик города должен быть гармоничным. Кроме того, и сами собственники могут обратиться за советом в управление градостроительства и архитектуры администрации города.

Однако специалисты понимают, что далеко не всем домам удастся войти в программу 2011 или следующего, 2012 года. Прежде всего, по причине ограниченного финансирования из Фонда содействия реформированию ЖКХ. К сведению, во Владивостоке более 5 000 домов, и 70% из них нуждаются в ремонте. В такой ситуации с 2013 года для собственников квартир станет возможным участие в региональной программе капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Федеральная программа по капитальному ремонту жилищного фонда заканчивается в конце 2012 года, - прокомментировал Александр Табаченко, начальник управления содержания жилфонда. - Естественно, что далеко не все дома успеют отремонтировать к этому времени. Поэтому решено создать региональную программу капитального ремонта. Она подразумевает финансирование из краевого и муниципальных бюджетов, также свою долю должны будут внести и собственники. И если раньше, при условии софинансирования Федерального фонда ЖКХ эта доля была всего 5%, то теперь она станет больше. Тем не менее, капитальный ремонт жилищного фонда во Владивостоке будет продолжен".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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