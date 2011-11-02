Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В 2011 году во Владивостоке отремонтируют 400 домов
70% жилищного фонда Владивостока нуждается в ремонте. В 2011 году планируется отремонтировать около 400 домов, уже начаты работы по формированию программы.
Для многих домов уже разработаны рекомендации по цветовому оформлению фасадов, ведь облик города должен быть гармоничным. Кроме того, и сами собственники могут обратиться за советом в управление градостроительства и архитектуры администрации города.
Однако специалисты понимают, что далеко не всем домам удастся войти в программу 2011 или следующего, 2012 года. Прежде всего, по причине ограниченного финансирования из Фонда содействия реформированию ЖКХ. К сведению, во Владивостоке более 5 000 домов, и 70% из них нуждаются в ремонте. В такой ситуации с 2013 года для собственников квартир станет возможным участие в региональной программе капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
"Федеральная программа по капитальному ремонту жилищного фонда заканчивается в конце 2012 года, - прокомментировал Александр Табаченко, начальник управления содержания жилфонда. - Естественно, что далеко не все дома успеют отремонтировать к этому времени. Поэтому решено создать региональную программу капитального ремонта. Она подразумевает финансирование из краевого и муниципальных бюджетов, также свою долю должны будут внести и собственники. И если раньше, при условии софинансирования Федерального фонда ЖКХ эта доля была всего 5%, то теперь она станет больше. Тем не менее, капитальный ремонт жилищного фонда во Владивостоке будет продолжен".
Новости тематики
- Питерцы купят одну из ведущих управляющих компаний Владивостока
- Часть Владивостока на два дня останется без холодной воды
- Очистные сооружения во Владивостоке запустят после увеличения тарифа
- Во Владивостоке остров Русский обеспечат двухнедельным запасом воды
- Администрация Владивостока не в праве вмешиваться в скандал с двойными квитанциями
- Владивостокцев обучают грамотному управлению общедомовой собственностью
- Есть учет - будет экономия!
- Горячей воды в кампусе ДВФУ на о. Русский не будет до начала отопительного сезона
- Энергетики засекретили счета владивостокцев
- Во Владивостоке появилась установка для переработки строительного мусора
Новости раздела
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей