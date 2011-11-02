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Во Владивостоке сдерживают рост цен

02 Ноября 2011, 02:11 | Владивосток

Как сохранить цены на основные продукты питания на приемлемом для населения уровне, не допустить резкого, необоснованного и спекулятивного их роста – этот вопрос стал главным на совещании 17 сентября в администрации Владивостока под руководством главы администрации Игоря Пушкарева.

Российские эксперты, анализирующие рынок продуктов питания, уже сейчас отмечают рост цен на ряд товаров, а также прогнозируют их дальнейшее повышение в связи с засухой и неурожаем.

Каковы оценки сегодняшней ситуации и прогноз на перспективу и что необходимо сделать совместными усилиями вместе с властью, чтобы не допустить роста цен. Обсудить эти проблемы за «круглым столом» с главой города пришли руководители и представители таких предприятий, как ЗАО «Артемовский молокозавод», ООО «Птицефабрика Уссурий-ская», ООО «Владхлеб», ООО «Ратимир», ООО «Смоляниновский хлебозавод», ООО «Владбекон», ОАО «Приморский кондитер», ООО «Надежда - 95».

Как сообщила директор Артемовского молокозавода Ольга Будковская, пока отпускные цены на продукцию завода сохраняются на уровне весны нынешнего года. Правда, некоторое повышение – около 3% – ожидается. Но такой рост укладывается в обычный инфляционный процесс. Главное, никаких значительных скачков цен не планируется и не предвидится, для этого пока нет оснований.

Также на ближайшую перспективу не планируют резкого и значительного роста цен на продукцию в компаниях «Надежда-95», «Владбекон», «Приморский кондитер». В рамках обычного сезонного повышения немного дорожает яйцо Уссурийской птицефабрики. «Ратимир» сохраняет неизменными цены на продукцию, рассчитанную на потребителя с невысоким достатком. До конца октября заморозил цены на «Подольский» «Владхлеб».

Практически все производители продовольственных товаров отметили, что используемое сырье по ряду позиций уже поднялось в цене, и потому рост стоимости готовой продукции очевидно также неизбежен.

Однако, как подчеркнул Игорь Пушкарев, в городе принят целый ряд мер, что позволяет сдерживать цены. Создана широкая сеть социальной торговли для сотен тысяч граждан, где люди могут покупать товары с минимальной торговой наценкой. Организованы места для выездной торговли и ярмарок, где одним выгодно продавать побольше, а другим – покупать подешевле.

Ярмарки и выездная торговля – эффективная помощь производителям и покупателям. Помимо этого в городе успешно работает программа поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой предприятия получают весомые финансовые субсидии.

- Для предпринимателя по законам рынка важно не упустить прибыль, а для администрации города и для меня как мэра главное, чтобы жители Владивостока покупали качественные продукты по самым низким ценам. От этого зависит уровень социального благополучия горожан. Именно поэтому нам важно найти взаимопонимание с товаропроизводителями, торговыми сетями и другими участниками рынка. Совещание подтвердило: многие руководители местных предприятий проявляют социальную ответственность и полное понимание ситуации. В свою очередь администрация Владивостока готова всячески сотрудничать с предпринимателями. Мы выработали совместные меры такого делового и взаимовыгодного партнерства, которые помогут сдержать рост цен на продукты питания, - прокомментировал итоги совещания глава города Игорь Пушкарев.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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