Будут ли китайцы строить Владивосток?

В России начался год Китая. Накануне официального объявления об этом президента ПУТИНА появилась информация о том, что осенью в Москве будет начато строительство делового центра - чайна-тауна "Парк Хуамин" сметной стоимостью около $500 млн.

В связи с этим можно предположить, что в ближайшее время, при благополучном вхождении РФ в ВТО, крупные силы китайских строителей будут брошены на завоевание российского рынка. Подготовка к этому уже идет. Так, Шанхайский индустриально-инвестиционный холдинг планирует вложить в развитие Санкт-Петербурга $1,25 млрд. В городе на Неве будет построен комплекс "Балтийская жемчужина" общей площадью 1,5 млн кв. м жилья, офисов и магазинов.

Приход крупных инвестиционно-строительных компаний из Китая в Приморье и во Владивосток может существенно облегчить решение на местном уровне нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Вероятно, что и проекты по созданию на о. Русский игорной зоны и комплекса зданий и сооружений в преддверии саммита АТЭС-2012 г. не обойдутся без китайских подрядчиков. Пока же присутствие "китайского фактора" на строительном рынке края искусственно сдерживается, ограничивается долгими переговорами, а иногда доходит до обструкции, как, например, со зданием китайской гостиницы, которая должна была появиться рядом со спорткомплексом "Олимпийский".