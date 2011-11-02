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Генплан все еще дорабатывают
На прошлой неделе рабочая группа "Генеральный план развития Владивостока" обсуждала правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа по результатам публичных слушаний, которые прошли во всех районах города, включая островные территории.
Как отметила секретарь Комиссии по проведению публичных слушаний Людмила РОДИОНОВА, в настоящее время идет подготовка сводного заключения о результатах слушаний. Все замечания и предложения горожан анализируются и учитываются при составлении итогового документа. После опубликования Заключения по итогам слушаний можно будет говорить о том, что процедура завершена.
По словам Родионовой, сейчас наиболее сложным остается этап согласования документов на различных властных уровнях, в том числе федеральном. К примеру, в проект генплана вносятся значительные изменения в связи с проведением во Владивостоке саммита глав государств - членов АТЭС.
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