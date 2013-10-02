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Бизнесменам Владивостока расскажут, как откусить от муниципальной собственности
«Как приобрести муниципальное помещение под бизнес» - тема семинара, который пройдет 3 октября в Центре развития предпринимательства г. Владивостока.
В мероприятии примут участие представители управления муниципальной собственности администрации г. Владивостока, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», а также Сбербанка России. Организаторы обещают разъяснить особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
С одной стороны, форма приобретения муниципальной собственности во Владивостоке всем давно знакома - через аукционы. С другой стороны Сбербанк России готов стать партнером предпринимателей в этом вопросе. На семинаре представители местного отделения Сбербанка расскажут о возможностях получения кредита для приобретения недвижимого имущества.
Семинар весьма актуален, поскольку интерес к городским тендерам по реализации муниципальных помещений или права аренды у предпринимателей сошел на нет. Вот и на последнем аукционе 26 сентября из 8 лотов на помещения под бизнес Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости смогло продать только два, да и то за полцены. Других заявок не было. Остальные помещения выставлялись на аукцион уже 2-3 раза, но так и не нашли своего покупателя. То ли причиной этому недостаток предварительной информации – к сделке надо готовиться, то ли фактический спад малого бизнеса.
Центр развития предпринимательства проводит семинар в преддверье очередного открытого аукциона по продаже городских помещений, назначенного на 31 октября. На этот раз в списке – 13 объектов в разных районах Владивостока, в том числе в центре, где высока деловая активность. Многие помещения имеют большую площадь. Часть объектов расположена на первых, цокольных и подвальных этажах зданий, при этом помещения пригодны для создания здесь различных предприятий торговли, услуг, размещения офисов и складов. Так, обширные помещения продаются на улице Пограничной, 12а, в историческом квартале, который в последнее время активно возрождается – здесь появляются колоритные кафе, рестораны, галереи.
Специалисты признают: безусловно, объекты, выставленные на продажу, требуют вложений средств, реставрации и ремонта, но для некоторых видов бизнеса этот квартал – настоящая находка.
Елена БЕЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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