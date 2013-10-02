"Вкус Америки" оценили во Владивостоке

В этом году «Вкус Америки» - презентация американских продуктов питания, организованная представительством Министерства сельского хозяйства США во Владивостоке, - состоялась в галерее «Арка» в формате семейного праздника. Представители компаний-импортеров, оптовой и розничной торговли, ресторанного бизнеса впервые пришли с супругами и детьми, совместив серьезный бизнес с приятным отдыхом и ярким шоу.

Гостям раскрыли новые возможности американских продуктов, давно заслуживших самую высокую репутацию у местного потребителя. Например, дегустация куриного рулета и микс-салата, в изготовлении которых использовались куриная голень, чернослив и миндаль, подтвердила что эти продукты пользуются спросом и таят в себе еще много возможностей. Традиционно подтвердили свое качество фрукты. А вот американская сушеная клюква пока не столь известна на Дальнем Востоке, но имеет интересные перспективы с ее отменным вкусом и богатым содержанием антиоксидантов.

Фруктовый концентрат Tropics – натуральное пюре из быстрозамороженных фруктов и ягод. Секрет всемирного успеха виски Jack Daniel’s - мягкий вкус, которого добиваются, пропуская напиток через уголь из древесины сахарного клена (компания «Браун-Форман Уорлдуайд ЭЛ.ЭЛ.СИ–Российский филиал» предупреждает о вреде чрезмерного употребления алкоголя). Вино Carlo Rossi дает возможность насладиться качеством хорошего столового вина по доступной цене.

«США – крупнейший в мире экспортер и одновременно импортер продуктов питания из других стран, - подчеркнул Эрик Хансен, директор Торгового представительства Министерства сельского хозяйства США. – Мы считаем импорт благом: он позволяет предоставить потребителям продукты, которые особенно хорошо производятся в других странах, и сконцентрироваться на производстве того, что лучше всего удается именно нам. Поэтому уверен, что у Дальнего Востока и США отличные перспективы торговли и сотрудничества».

Праздник «Вкус Америки» проводился при поддержке Американской федерации по экспорту мяса, Бюро по грушам США, Вашингтонской яблочной комиссии, Фруктовой комиссии штата Вашингтон (торговая марка «Черешня Северо-запада США», Комитета по продвижению клюквы США, Института маркетинга морепродуктов Аляски, ООО «Байс-ДВ», ООО «Нордик-ДВ», ООО «Филимонов и сын», «Гурман-M», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ЗАО «Русский алкоголь», «Браун-Форман Уорлдуайд ЭЛ.ЭЛ.СИ – Российский филиал», сети пиццерий «Оки-Доки», галереи «Арка», журнала «Дорогое удовольствие», ЗАО Агентства путешествий «Приморский клуб» и «Антикафе».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.