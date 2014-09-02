Аренда жилья во Владивостоке начинает серьезно дорожать

На рынке аренды жилья во Владивостоке эксперты группы компаний "Виктория" прогнозируют возможность роста ставок на 20-25%. Отмечая при этом, что предложение остается на довольно высоком уровне, и условия продолжает диктовать потребитель. К началу августа в спальных районах города гостинку можно было снять за 11-12 тысяч рублей, 1-комнатную квартиру - за 16-18 тысяч, 2-комнатную - за 20-22 тысячи.

Начало августа уже дало новые цены. Мониторинг показывает, что сегодня минимальные ставки на гостинку уже поднялись до 13-15 тысяч рублей. Что же касается развешиваемых объявлений, в которых гостинки предлагаются по 7-10 тысяч рублей, то это чаще развод, а не серьезное предложение от арендодателя.

Подорожание рынка аренды обусловлено сокращением предложения в связи с возвращением с дач многих владивостокцев, которые сдавали в аренду свои квартиры на период дачного сезона. С другой стороны во Владивостоке заметен новый приток людей, которые едут сюда за знаниями, в поисках работы и просто из интереса к перемене мест - пожить немного в еще одном городе. Даже сам возобновившийся рост населения города начинает бодрить рынок аренды жилья.

Арендодатели, отмечая рост цен на коммунальные услуги, продовольствие и пр. считают, что ставки аренды тоже надо повышать. Тем более, что городские власти начинают серьезно бороться с теми из них, которые уклоняются от налога с получаемых от съемного жилья доходов.

В долгосрочной перспективе повышение ставок аренды на жилье во Владивостоке неизбежно. Оно особенно ожидаемо, если в ближайшие несколько лет в него вернется большое строительство, как это было в преддверии саммита АТЭС. Если же этого не случится, то повышение останется скромным, поскольку многие бывшие арендаторы в последние годы смогли решить свои жилищные проблемы через покупку квартир.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.