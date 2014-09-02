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Во Владивостоке построят огромный бизнес-центр
Мэр Владивостока пересмотрел свою позицию по поводу нового объекта после консультаций с экспертами.
Квартал высотных жилых многоэтажек, которые уже построены или строятся в центре Владивостока на сопке Орлиное гнездо, сможет логично дополнить появление здесь крупного бизнес-центра. Логично - потому что для многих, кто здесь живет, и будет жить, основная работа - это бизнес. И очень ценно, что эта работа будет - рядом, и не надо будет каждый день пробиваться через обложившие сопку со всех сторон автомобильные пробки.
На очередном заседании градостроительного совета Владивостока был рассмотрен проект общественно-делового центра с встроено-пристроенной автопарковкой в районе ул. Пр. Комарова.
Построить этот деловой комплекс планирует компания ОАО "Золотой Рог Девелопмент". Площадка под него нашлась в верхней части сопки Орлиное гнездо, с ее западной стороны, рядом с расположенной здесь метеостанцией.
Проектом, выполненным ОАО "Приморгражданпроект", в этом месте предлагается возвести 18-этажное здание. В его 4-этажной более длинной стилобатной части должна быть встроенная автопарковка на 162 места. Предусмотрены кафе, бар. Притом что здание предлагается довольно большое, визуально оно будет выглядеть скромнее уже построенных здесь и строящихся жилых комплексов и не претендует на доминирование в складывающейся общей застройке.
В ходе обсуждения этого проекта членами градосовета были высказаны замечания, что этому зданию (и, вероятно, уже не только этому) нужна какая-то "лифтовая" или эскалаторная связка с ул. Уборевича, нужен не один, а два автомобильных подъезда. Желательно - обслуживание будущего офиса общественным транспортом, потому что "монопольно-автомобильное решение" здесь невозможно.
По мнению профессора ДВФУ Валентина АНИКЕЕВА, расположение будущего здания, возможно, спровоцирует появление вдоль него аэродинамической трубы. На этапе проектирования это еще можно как-то поправить.
Участники обсуждения акцентировали, что надо максимально сохранить на прилегающей к этому объекту территории природный ландшафт "горного парка", оформить видовую площадку, подработать благоустройство.
Проект был признан образцом удачной работы проектировщиков с рельефом Владивостока и достойным продолжением застройки верхней части сопки. Но также отмечалось, что это здание, лучше бы сделать покрупнее, желательно проработать композицию всей будущей здесь застройки, и уже, отталкиваясь от этой проработки, дать окончательное решение по предлагаемому проекту.
Главный архитектор города Анатолий МЕЛЬНИК сказал, что не считает, что это здание должно быть выше, чем предложено авторами. Кроме того, у этого района города уже имеется и продуманность, и ансамблевость, и комплексность развития. Что же касается облика будущего здания, то над его архитектурой желательно бы еще поработать, потому что оно из разряда тех объектов, которые формируют облик города.
А глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ признался, что изначально был настроен против этого проекта, но послушав мнения экспертов, вынужден согласиться, что его реализация приемлема.
Виктор КУДИНОВ.
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Комментарии
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Псевдоним15:30, 02.09.2014#
А может ХВАТИТ УЖЕ В ГОРОДЕ торговые центры строить????????? И так весь город в пробках стоит, а тут еще дополнительная транспортная нагрузка. . . . . . . . . Надо - за городом стройте или на Русском. У кого-то прям "руки чешутся" последние клочки городской земли повыгоднее запродать! А люди им пох. . .
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нашем мэру похеру, что там построится. Он по городу не ездит, а летает на вертолете. Это мы будем передвигаться по пробкам.