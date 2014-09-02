Во Владивостоке построят огромный бизнес-центр

Мэр Владивостока пересмотрел свою позицию по поводу нового объекта после консультаций с экспертами.



Квартал высотных жилых многоэтажек, которые уже построены или строятся в центре Владивостока на сопке Орлиное гнездо, сможет логично дополнить появление здесь крупного бизнес-центра. Логично - потому что для многих, кто здесь живет, и будет жить, основная работа - это бизнес. И очень ценно, что эта работа будет - рядом, и не надо будет каждый день пробиваться через обложившие сопку со всех сторон автомобильные пробки.



На очередном заседании градостроительного совета Владивостока был рассмотрен проект общественно-делового центра с встроено-пристроенной автопарковкой в районе ул. Пр. Комарова.



Построить этот деловой комплекс планирует компания ОАО "Золотой Рог Девелопмент". Площадка под него нашлась в верхней части сопки Орлиное гнездо, с ее западной стороны, рядом с расположенной здесь метеостанцией.



Проектом, выполненным ОАО "Приморгражданпроект", в этом месте предлагается возвести 18-этажное здание. В его 4-этажной более длинной стилобатной части должна быть встроенная автопарковка на 162 места. Предусмотрены кафе, бар. Притом что здание предлагается довольно большое, визуально оно будет выглядеть скромнее уже построенных здесь и строящихся жилых комплексов и не претендует на доминирование в складывающейся общей застройке.



В ходе обсуждения этого проекта членами градосовета были высказаны замечания, что этому зданию (и, вероятно, уже не только этому) нужна какая-то "лифтовая" или эскалаторная связка с ул. Уборевича, нужен не один, а два автомобильных подъезда. Желательно - обслуживание будущего офиса общественным транспортом, потому что "монопольно-автомобильное решение" здесь невозможно.



По мнению профессора ДВФУ Валентина АНИКЕЕВА, расположение будущего здания, возможно, спровоцирует появление вдоль него аэродинамической трубы. На этапе проектирования это еще можно как-то поправить.



Участники обсуждения акцентировали, что надо максимально сохранить на прилегающей к этому объекту территории природный ландшафт "горного парка", оформить видовую площадку, подработать благоустройство.



Проект был признан образцом удачной работы проектировщиков с рельефом Владивостока и достойным продолжением застройки верхней части сопки. Но также отмечалось, что это здание, лучше бы сделать покрупнее, желательно проработать композицию всей будущей здесь застройки, и уже, отталкиваясь от этой проработки, дать окончательное решение по предлагаемому проекту.



Главный архитектор города Анатолий МЕЛЬНИК сказал, что не считает, что это здание должно быть выше, чем предложено авторами. Кроме того, у этого района города уже имеется и продуманность, и ансамблевость, и комплексность развития. Что же касается облика будущего здания, то над его архитектурой желательно бы еще поработать, потому что оно из разряда тех объектов, которые формируют облик города.



А глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ признался, что изначально был настроен против этого проекта, но послушав мнения экспертов, вынужден согласиться, что его реализация приемлема.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.