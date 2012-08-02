На саммите АТЭС во Владивостоке у сотрудников консульств могут возникнуть проблемы со связью

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. В последний месяц перед саммитом АТЭС организаторы приезда иностранных делегаций столкнулись с несколькими техническими трудностями. Так, из-за различий стандартов радиосвязи российских и других стран остро встал вопрос обеспечения связью иностранного персонала, обслуживающего делегации своих государств.

Специалисты группы компаний «Навигатор» рассказали, что импортные радиостанции не пригодны для работы на любительских частотах в России. Примечательно, что на границе таможенные службы и вовсе должны будут их изымать, так как из-за различия в стандартах подобные радиостанции могут улавливать профессиональные частоты, которые используют сотрудники полиции и другие силовые структуры. В такой ситуации многие организаторы приняли решение взять оборудование в аренду во Владивостоке.

«Несмотря на различие между стандартами России и других стран, технические несостыковки можно с легкостью устранить. Единственное, нужно о них знать и учитывать при организации мероприятия. При этом одним из наиболее эффективных выходов из подобной ситуации является аренда оборудования, которая позволит сэкономить значительные средства», – отметили специалисты компании.

Однако немаловажным остается вопрос о способах ориентации иностранных гостей во Владивостоке. Установленные не так давно щиты с обозначением улиц на английском транслите если и облегчат жизнь приезжим, то ненамного. Именно поэтому специалисты настояли, чтобы специально для саммита АТЭС и последующих крупных международных мероприятий компания Garmin адаптировала карту Приморского края для англоязычных пользователей. Ранее у иностранцев возникали проблемы в использовании навигаторов, так как названия улиц в Приморском крае были только на русском языке. Кстати, теперь на английском языке функционирует поиск адресов объектов: ресторанов, гостиниц, магазинов и других интересных для гостей города мест.

«Золотой Рог».