Гранд-каньон, Лас-Вегас, Майами

11 октября во Владивостоке, в отеле «Версаль», некоммерческое партнерство Visit USA провело презентацию туристических предложений США для представителей туркомпаний и всех заинтересованных лиц. Вниманию гостей были представлены возможности экскурсионного, пляжного, горнолыжного направлений, а также бизнес-туров (конгрессы, выставки, отраслевые мероприятия и др.) и образовательных программ.

В России некоммерческое партнерство Visit USA работает с 2009 г. и имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке. Именно в этих городах с 4 по 12 октября прошла «Неделя презентации Visit USA».

Подробное знакомство с возможностями туристических направлений в США стало объективной необходимостью, поскольку число россиян, желающих посетить страну, с каждым годом увеличивается, и никакой экономический кризис этому не мешает. Так, в 2008 г. США посетили 143 тысячи туристов из России, что на 25% больше по сравнению с 2007 г. Однако в общей статистике туристических визитов граждан из разных стран Российская Федерация стоит только на 36-м месте из 38 возможных. Туроператорам есть над чем поработать. В последние годы в России были открыты представительства туристических офисов Нью-Йорка и Лас-Вегаса. Как правило, это культурные достопримечательности №1 для русских. Шопинг в Нью-Йорке и рулетка в Лас-Вегасе.

По словам руководителя Дальневосточного представительства Visit USA Ольги Зайцевой, такого рода презентации помогут объединить усилия всех участников рынка, заинтересованных в популяризации США как туристического направления: «На сегодняшний день в состав организации входят больше 40 компаний - ведущих туроператоров по направлению США, в том числе такие как American Airlines, Fairmont Hotel&Resort, Jumeirah Hotel&Resort, Marriott и другие. Поверьте, США - это не только шопинг в Нью-Йорке и рулетка в Лас-Вегасе, это огромная страна, не похожая ни на одну другую в мире, и хоть раз в жизни там нужно побывать каждому. Чтобы на себе прочувствовать историю Нового Света, взять в аренду машину и проехаться по Калифорнии, Неваде, Техасу... Это здорово, ехать по очень хорошим дорогам, слушать джаз и уплетать гамбургер. Почему бы и нет? Тоже вариант проявления свободы».