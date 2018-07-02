Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Во Владивостоке появится государственный рыбный магазин, где цены будут на 20 процентов ниже рыночных, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в ФГУП «Нацрыбресурс».
Сеть рыбных магазинов создается для повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Свои точки продажи «Национальные рыбные ресурсы» начнут формировать с этого года. Ранее компания реализовывала всю добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. С текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.
На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Владивостока, Южно-Сахалинска и Мурманска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и ее низкую стоимость.
Принадлежащие ФГУП «Нацрыбресурс» рыболовные суда осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер «Мария» принял на борт и переработал уже более 150 тонн дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.
Как рассказали представители ФГУП, первый пробный рыбный магазин был запущен в конце 2017 года в Калининграде. Магазин успешно осуществляет реализацию рыбы и рыбопродукции напрямую от промысловиков, минуя торгово-посреднические организации.
Новости тематики
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ
- Цены на дальневосточную рыбу не поддаются контролю
- Власти Приморья рассчитывают на участие японцев в создании рыбного кластера
- Во Владивостоке первый специализированный рыбный рынок появится не раньше 2016 года
- Перед аэропортом Владивостока торговали опасной икрой
- Во Владивостоке рыбаки поговорят "о своем" на международном уровне
- Жителей Владивостока призывают бороться с незаконной торговлей морепродуктами
- Спрос на рыбу во Владивостоке ограничен холодильником
- Россия способна сама прокормить себя рыбой
Новости раздела
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса