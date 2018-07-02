Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин

Во Владивостоке появится государственный рыбный магазин, где цены будут на 20 процентов ниже рыночных, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в ФГУП «Нацрыбресурс».

Сеть рыбных магазинов создается для повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Свои точки продажи «Национальные рыбные ресурсы» начнут формировать с этого года. Ранее компания реализовывала всю добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. С текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.



На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Владивостока, Южно-Сахалинска и Мурманска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и ее низкую стоимость.

Принадлежащие ФГУП «Нацрыбресурс» рыболовные суда осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер «Мария» принял на борт и переработал уже более 150 тонн дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.

Как рассказали представители ФГУП, первый пробный рыбный магазин был запущен в конце 2017 года в Калининграде. Магазин успешно осуществляет реализацию рыбы и рыбопродукции напрямую от промысловиков, минуя торгово-посреднические организации.

Фото Murmansk.fishretail.ru