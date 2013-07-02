Побережье от Токаревки до Седанки во Владивостоке сомкнется в единую набережную

В преддверии дня рождения Владивостока на вопросы «ЗР»

ответил главный архитектор приморской столицы Анатолий Мельник

Кабинет главного архитектора города Владивостока Анатолия МЕЛЬНИКА украшают старинные фотографии нашего города. На рубеже XIX и XX веков он уже имел свое неповторимое лицо: морской порт, улица Светланская, взбирающиеся на сопки дома. Современный Владивосток, с яркими красками и морской экспрессией, здесь тоже присутствует всегда - благодаря прекрасному виду, открывающемуся из окон: Спортивная гавань, улица Набережная, обретающая законченный облик гостиница «Хаятт» и далее вдоль побережья, насколько хватает взгляда.

Но, похоже, главный архитектор в этом городском пейзаже видит нечто большее, предвидя перемены, которые ждут наш приморский город уже в XXI веке, причем некоторые - в самой ближайшей перспективе.

О том, как будет развиваться Владивосток с учетом новой роли центра международного сотрудничества в АТР, что планируется сделать для повышения комфорта живущих здесь людей, работает ли у нас мировой опыт градостроения и почему городу нужен новый генеральный план, «ЗР» накануне дня рождения города побеседовал с начальником управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока Анатолием Мельником.

Саммит разбудил город

- Анатолий Иванович, в связи с подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС-2012 город действительно преобразился, но жителей волнует вопрос, не остановится ли этот позитивный процесс преобразования? Над какими новыми проектами ваше управление работает сегодня?

- Думаю, это наше общее желание, чтобы набранные темпы не снижались, и у меня есть определенная уверенность, что это не произойдет. Несмотря на то что сегодня вряд ли можно рассчитывать на такие же финансовые поступления, как это было во время строительства объектов саммита АТЭС, город не остановится в развитии. Хотя бы потому, что все, что было сделано в 2008-2012 годах, и прежде всего серьезная инфраструктура, заложили основу для последующих качественных преобразований. Можно сказать, что саммит разбудил город Владивосток, разбудил Приморский край. И мы сейчас смотрим только вперед. И, честно говоря, интенсивность нашей жизни, связанная со строительством и проектной деятельностью, точно не стала меньше.

Сейчас на передний план выходят новые серьезные задачи, которые отчасти спровоцированы этим событием 2012 года. А именно - пришло понимание того, что нам нужно разрабатывать новый генеральный план города. Это должен быть принципиально новый документ, который, конечно же, будет учитывать все то хорошее, что было разработано раньше и содержится в документах, действующих на сегодняшний день (это генеральный план города Владивостока, правила застройки и землепользования), но в то же время он должен базироваться на стратегически иных подходах к развитию города.

- Что же такого нового, на ваш взгляд, должен содержать этот документ?

- Прежде всего, реалии сегодняшнего дня. Скажем, с учетом масштабных перемен последних лет, в том числе и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, мы должны думать о создании Владивостокской агломерации, то есть это не только город Владивосток, но и его более тесное взаимодействие с сопредельными муниципальными образованиями (город Артем, Надеждинский, Шкотовский, Хасанский районы).

Необходимо также принимать во внимание, что постепенно меняется и основной градообразующий фактор, город становится в большей степени гуманитарным центром, культурным центром международного общения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому, наряду с производствами, которые здесь были ранее и развиваются сегодня, мы должны двигаться и в этом новом направлении, создавая в том числе и многофункциональные комплексы для общения, проведения конгрессов, выставок, других международных мероприятий.

- Комплекс ДВФУ эту проблему не решает?

- Отчасти решает, но прежде всего это вуз со своими задачами. На этой площадке происходят и будут происходить в ближайшее время различные международные мероприятия, просто потому что других нет. Но этого недостаточно. А в мире существуют специализированные центры, и в этом смысле нам есть над чем подумать.

Что же касается новых подходов к генплану, то, возможно, пришло время подумать о поиске иного положения административного центра города. У нас он сейчас совпадает с историческим, между тем одной из мировых тенденций градостроительства является вынос делового центра из исторического. Таким образом, исторический центр может использоваться для отдыха, развлечений, познавательных, культурных, туристических функций. С выносом делового центра, который обычно притягивает большое количество людей и автомобилей, снижается транспортная нагрузка на исторический центр города. Такова общемировая тенденция.

Иных подходов потребует и решение одной из самых болезненных проблем города - транспортной. Возможно, будет полезным изучение опыта других российских и зарубежных городов. Не исключаю появления во Владивостоке и абсолютно нового для нашего города вида транспорта, который бы позволил эффективно решать проблему дневных миграций большого количества людей из мест, где они проживают, в места приложения труда.

Нельзя сказать, что в действующем генплане эти проблемы совсем не решались, и преобразования дорожной схемы города в последние годы - хорошее тому подтверждение. Но эту работу надо продолжать, хотя она требует больших финансовых вложений, для того чтобы вся дорожная система (а это магистральные улицы, магистрали городского, районного значения, жилые улицы, внутриквартальные проезды) функционировала эффективно. Но пока это не совсем так.

Например, на полуострове Шкота (люди его называют Эгершельдом) проблемы чрезвычайно серьезные. И в существующем генеральном плане заложен мост с полуострова Шкота на остров Елены и дальше - с выходом на улично-дорожную сеть острова Русского. Тогда у участников движения появляется возможность выбора: двигаться через Верхнепортовую и Посьетскую в центр города или через Русский остров на трассу «бухта Патрокл - Седанка». Но это тоже дело будущего.

Генплан пропишут

на четверть века

- Сколько времени потребуется на разработку нового генплана?

- Это процесс небыстрый, потому что документ стратегический, рассчитанный на перспективу в 20-25 лет. Мы находимся лишь на первом этапе, и главным здесь я считаю проработку концепции генерального плана. Это квинтэссенция тех направлений и задач, которые должны этим документом решаться. Конечно же, мы планируем данную концепцию широко обсуждать, ведь нам предстоит дать предложения по решению многих серьезных проблем. И что самое сложное - некоторые направления развития города в чем-то даже противоречат друг другу. Например, с одной стороны, мы всячески стремимся к тому, чтобы не затрагивать зеленые насаждения и лесные массивы, с другой стороны, когда возникает потребность в освоении территории (скажем, для реализации какого-то проекта или выделения земли многодетным семьям), мы понимаем, что свободных земель фактически нет. Поэтому нужно определить тот обоснованный предел, за который заходить нельзя…

Кстати говоря, у города есть достаточно серьезный ресурс развития - возможность использовать искусственные территории на морских акваториях, создание таких площадок. В мире есть немало примеров развития приморских городов за счет насыпных территорий, в том числе у наших ближайших соседей - в Республике Корея, Японии. Для Владивостока, приморского города со сложным рельефом, небольшим количеством пригодных для освоения земель в силу того, что он прижат к морю, этот опыт может быть очень полезен.

Понятно, что насыпные территории нужно создавать с учетом очень многих факторов, прежде всего - экологических, но тем не менее это важный ресурс. И российское законодательство на этот счет уже сформировано.

- Где во Владивостоке есть возможности развития за счет насыпных территорий?

- Не хотел бы называть конкретные проекты, хотя один из них - комплекс «Аквамарин» с современной мариной (стоянкой для маломерных судов) в районе бухты Федорова - уже строится. Думаю, насыпные территории для последующего строительства могут появиться вдоль побережья Амурского залива. Нельзя сказать, что это решит проблему нехватки территорий вообще, потому что у нас здесь и глубины достаточно большие, и к каждому такому проекту нужно подходить очень взвешенно, но несколько основополагающих идей относительно перспектив развития города вдоль береговой полосы в генеральный план мы будем закладывать.

Одна из них - создание везде, где город выходит к морю, общественных рекреационных пространств, набережных, прогулочных зон. Мы поставили перед собой задачу сформировать вдоль побережья Амурского залива, от Токаревского маяка до улицы Татарской (в районе Второй речки) и в дальнейшем до Седанки такую прогулочную зону и уже приступили к ее реализации. То есть вне зависимости от принадлежности (хотя прибрежная полоса не может предоставляться кому бы то ни было) общественные пространства должны, по нашему мнению, протянуться вдоль всего побережья. Кстати говоря, в истории города есть примеры успешного решения подобных задач. Представители старшего поколения помнят, что Корабельной набережной раньше не было, эта территория была занята складами и производственными помещениями. Она, конечно, мала для такого города, как Владивосток, но мы знаем, что Барселона перед Олимпиадой 1992 года тоже имела аж 18 метров общественного выхода к побережью, а сейчас берег акватории обустроен системой набережных.

- То есть вы активно используете интересный международный опыт?

- Это мировая тенденция. И глава совета по развитию городской инфраструктуры Барселоны, архитектор Хосе АСИБИЛЬО, который в прошлом году приезжал во Владивосток, отметил, что и у нас эта тенденция тоже прослеживается. Скажем, недавно появилась набережная Цесаревича, есть проектные проработки по участкам от Спортивной гавани до Второй речки. Уже сегодня понятно, что эти территории сомкнутся.

- А как испанский гость в целом оценил наш город?

- Мы у него не очень старались выпрашивать хорошие оценки, как это иногда делается. Понятно, что любой вежливый человек найдет возможность ответить позитивно. Он был у нас в начале лета прошлого года, когда многие объекты саммита находились на стадии завершения, и, в целом, отметил наше грандиозное строительство. Главное, как человек профессиональный, он увидел другое, и для нас это высшая оценка, - он подтвердил, что Владивосток идет по тому же пути, по которому шли и идут все цивилизованные города в мире, прежде всего города портовые, которые располагаются на побережье. Они, если можно так сказать, поворачиваются лицом к морю. У нас он тоже отметил эти изменения. Впрочем, иногда наш гость шутил, например по поводу типовой застройки определенных лет. Ее сложно назвать большой архитектурой, но она выполнила свою главную задачу - люди обеспечены жильем.

- Как бизнес, который размещается на прибрежных территориях, идет на подобные проекты? Противодействия нет?

- Случаи непонимания бизнеса что-то не припомню. Наверное, уже сформировано понимание того, как это должно быть в идеале, тем более что многие сегодня путешествуют и видят лучший зарубежный опыт благоустройства прибрежных территорий. Более того, люди понимают, что, создавая полноценную среду приморского города, которая, прежде всего, связана контактом с морем (это то основное, что отличает город Владивосток от других городов России), они работают и на свое будущее. Мы получаем предложения по благоустройству стихийно созданных некогда стоянок для катеров и яхт, есть несколько проектов больших марин, причем они провоцируют развитие соответствующей транспортной инфраструктуры.

Создается такое впечатление, что некий Рубикон перейден. Перед саммитом мы нередко с большим трудом убеждали предпринимателей привести в порядок принадлежащую им собственность, а сегодня этот процесс продолжается, причем без подключения административного ресурса. Задан некий уровень содержания фасадов, коммерческой среды, даже малые формы вдоль гостевой трассы, которые в свое время потребовали от нас немало усилий, сегодня совсем другого вида. Пришло понимание, что выглядеть соответствующим образом в том числе и коммерчески выгодно. Я считаю, это наше общее завоевание.

Больше скверов и дорог

- Анатолий Иванович, в чем суть концепции озеленения города?

- Так же, как систему прибрежных общественных зон, мы создаем систему взаимосвязанных общественных рекреационных пространств и скверов: сквер около гостиницы Владивосток, улица Набережная, сквер Макарова, Спортивная гавань, улица Фокина. А далее - скверы около Дома офицеров флота, за Арбитражным судом Приморского края, у памятника Г.И.Невельскому. Ведем работу с Минобороны о передаче нам сквера у Матросского клуба, чтобы иметь законные основания на его реконструкцию. И через этот сквер мы выходим на набережную Цесаревича. Это первое, а второе - появляется все больше оснований говорить, что парк Минного городка станет муниципальным, со всеми вытекающими последствиями. Третье - работаем над такими знаковыми местами, как Нагорный парк (выше ул. Шилкинской) и Крестовая сопка. Там должны остаться зеленые зоны.

Есть вполне конкретные планы, связанные с территориями острова Русского, которые пока находятся в ведении военных, но наша работа по их «конверсии» продолжается. Например, на полуострове Саперном мы запросили территорию площадью около 300 га для создания полноценного городского парка. Зеленая зона будет занимать около 240 га, кроме того, планируется создать парковую инфраструктуру с аттракционами, кафе и всем, что нужно для отдыха. Добираться туда будет очень просто, потому что этот массив примыкает к съезду с моста через пролив Босфор Восточный.

- В последнее время много говорится о дороге вдоль Амурского залива, в какой стадии находится этот проект?

- Основным документом, по которому мы можем реализовать подобные проекты, является наш генеральный план. И в этой части, наверное, генплан может быть подкорректирован, потому что у нас есть участки, где по генплану дорога проходит по берегу Амурского залива и как транспортная магистраль соотносится с пешеходными и прогулочными зонами, это тоже достаточно важно. Но на отдельных участках проект требует дальнейшей проработки.

Впрочем, на некоторых из них участники движения ощутят перемены уже в ближайшее время. Пока их не причислишь к магистралям высокого уровня, но тем не менее эти участки должны функционировать, и в любом случае они разгрузят основные магистрали. Я имею в виду недавно построенную в асфальте дорогу по улице Шуйской - в районе проспекта 100-летия Владивостоку, улиц Кирова, Татарской, автовокзала и т.д.

- Какова судьба развязки в районе фабрики «Заря» и других развязок, не построенных в ходе реконструкции гостевой трассы?

- Проектная документация на развязку в районе фабрики «Заря» выполнена и прошла государственную экспертизу. Вопрос в финансах, которые бы позволили ее реализовать. Всем понятно, что она там нужна. И не просто развязка как таковая, а с продолжением дороги-дублера в сторону улицы Лесной, которая выходит к улице Русской. Там должна быть достаточно развитая дорожная сеть, как и в районе улицы Чапаева и Академгородка - здесь дорожную сеть в перспективе придется формировать.

Что касается других развязок, то они в генплане города существуют. А именно: развязка в районе улицы Дачной в сторону бывшего аэродрома, развязка на Садгороде. Должна быть закончена в том виде, как предполагалось, развязка на Спутнике, там, где достраивается спортивно-концертный комплекс, с разворотным кольцом в направлении в город. В генплане также существует развязка на ул. Порт-Артурской, с поворотом на станцию Угольную.

На рассмотрении вариант развязки на административной границе Владивостока и Артема, которая обеспечит нормальный проезд в новый жилой микрорайон Солнечный, развязка в районе ГАИ-весовая с поворотом на Игорную зону. Уже есть проектная документация на несколько развязок и примыканий к дороге «пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл». Съезды с нее появятся в районе Зеленого угла, фарфорового завода, улицы Космонавтов, на пересечении этой трассы с дорогой вдоль Уссурийского залива в сторону бухты Шамора.

- Вы заговорили о Солнечном микрорайоне, какие еще новые проекты малоэтажного строительства в работе сегодня.

- В Солнечном застройка будет не только малоэтажная, там предусмотрено жилье средней этажности, есть здания и выше 6-ти этажей.

Идет проектирование нескольких районов для комплексного освоения. В районе ул. Босфора (Змеинка) будет построен микрорайон на 12 тыс. жителей. Делаем проект планировочного района «Уссурийский» на берегу бухты Щитовой, заканчиваем работу над проектом микрорайона «Зеленый угол», который будет выставлен на публичные слушания. Предполагаемая площадь - 560 га, заказчик - администрация города Владивостока. Есть проект планировки на полуострове Саперном. Продолжаются строительные работы в микрорайоне Снеговая Падь.

Гармоничный город

- Анатолий Иванович, какие наиболее удачные архитектурные решения за последние несколько лет вы можете назвать? Что, с вашей точки зрения, украсило город?

- Прежде всего, конечно, это инженерные сооружения - наши мосты. Я думаю, что это - явление, и не только для нашей страны. Все три моста, каждый интересен по-своему. Если два моста сразу видны - масштабно, красиво, символично, то ценность и эстетика низководного моста через Амурский залив высвечивается постепенно, когда машина за считанные минуты проносится над морской акваторией. Между тем, несмотря на свою небольшую высоту, это тоже уникальное инженерное сооружение, потому что строителям приходилось работать с учетом сложных геологических условий. В этой части залива толщина илового слоя достигает 40 метров, и всю эту толщу нужно было проходить, чтобы опоры опирались на несущий грунт.

Наверное, можно сказать, что у нас получились городские скверы, например сквер Н. Н. Муравьева-Амурского с памятником этому выдающемуся историческому деятелю. Владивосток давно в нем нуждался, и вот этот факт наконец состоялся.

Сказать, что у нас архитектура новых зданий подтягивается к уровню названных инженерных сооружений, наверное, будет немножко преждевременно. Но и здесь наметились позитивные тенденции. Пример - новый жилой район Снеговая Падь. Конечно, там жилье социального характера, не элита, но это хорошее жилье. И дома там по внешнему виду уже совсем другого уровня. А школы, детские сады, две поликлиники, которые сделаны в Снеговой Пади, я считаю и с архитектурной точки зрения объектами удачными. Можно смело сказать, что таких на территории города лет тридцать не строили, а школ (с двумя бассейнами) и вообще не было.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.