Из Владивостока в Читу можно будет добраться по воздуху

Авиакомпания "ИрАэро" 2 апреля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Чита - Владивосток - Чита.

Полеты по маршруту будут выполняться по средам и субботам на канадских самолетах Bombardier CRJ-200.

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в международном аэропорту Иркутска. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из Ан-24 и Bombardier CRJ-200.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.