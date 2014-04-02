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Из Владивостока в Читу можно будет добраться по воздуху
02 Апреля 2014, 12:19 | Владивосток
Авиакомпания "ИрАэро" 2 апреля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Чита - Владивосток - Чита.
Полеты по маршруту будут выполняться по средам и субботам на канадских самолетах Bombardier CRJ-200.
Авиакомпания "ИрАэро" базируется в международном аэропорту Иркутска. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из Ан-24 и Bombardier CRJ-200.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: ираэро авиакомпании перевозки
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Так держать, ИрАэро! Очень жду прямые рейсы в Улан-Удэ, добираться туда из Владивостока та ещё трудность.