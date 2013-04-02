Во Владивостоке зафиксирован рост цен на проживание в гостиницах

По итогам 2012 года стоимость проживания в отелях Москвы почти не выросла, констатировала международная система бронирования Hotels.com. Сутки в гостиницах российской столицы обходятся туристам в среднем около 5 тыс. руб. - столько стоят номера в Вашингтоне или Милане. В прошлом году московские отели вернули себе докризисный уровень загрузки - 70%, теперь начнут повышаться и цены.

В отличие от Москвы, в некоторых российских городах Hotels.com зафиксировала по итогам 2012 года рост цен на проживание в гостиницах: так, в Казани этот показатель вырос на 30%, до 4,22 тыс. рублей, во Владивостоке - на 16%, до 3,23 тыс. рублей (вот он, саммит АТЭС!), в Санкт-Петербурге - на 6%, до 4,73 тыс. рублей.

По итогам прошлого года стоимость проживания в гостиницах Москвы составила в среднем 5,1 тыс. руб. в сутки, такая же цена была и в 2011 году, говорится в обзоре мировых цен на отели, который ежегодно готовит Hotels.com. По стоимости проживания московские отели сравнимы с Миланом, но в этом городе цены упали на 13%, а также с Вашингтоном (стоимость проживания снизилась на 8%) и Стокгольмом, где за год цены на отели подорожали на 5%. Из всех европейских городов самые высокие темпы роста цен продемонстрировали отели Берлина (рост составил 32%, до 3,88 тыс. рублей за сутки), Будапешта (25%, до 2,87 тыс. рублей) и Мюнхена (24%, до 5,25 тыс. рублей). Самым дорогим городом для туристов остается Дубай, где сутки проживания в отелях обойдутся в среднем в 10,73 тыс. руб., хотя еще в 2011 году этот показатель составлял 11,22 тыс. рублей. Из всех 64 городов мира, вошедших в обзор Hotels.com, самый высокий прирост по итогам 2012 года продемонстрировали отели Маргао и Панаджи в индийском штате Гоа - 38%, до 2,8 тыс. руб. в сутки, следом идет Сеул, где цена проживания в гостиницах увеличилась на 36%, до 5,56 тыс. рублей.

Руководитель Hotels & Hospitality Group (входит в Jones Lang LaSalle) Дэвид ДЖЕНКИНС также отмечает отсутствие роста стоимости проживания в отелях Москвы. «В кризис гостиницы просели как по стоимости проживания, так и по загрузке,- говорит он,- и отельеры в первую очередь решили восстановить поток гостей. В прошлом году уровень загрузки достиг докризисных показателей». Сейчас загрузка люксовых отелей в Москве составляет 63-65%, в гостиницах уровня три-четыре звезды - превысила 70%, отмечает господин Дженкинс. Это, по его словам, и привело к росту доходности одного номера (RevPAR), который в люксовых отелях и гостиницах уровня пять звезд увеличился в 2012 году на 20%, до 7,9-6,8 тыс. рублей, при стоимости проживания 12,6-10,5 тыс. рублей в сутки. Доходность для отельеров, владеющих в Москве гостиницами уровня три-четыре звезды, выросла более чем на 10%, до 4,2-4,5 тыс. рублей. «В ближайшее время можно ждать постепенного роста цен на проживание в московских гостиницах, но этот рост вряд ли достигнет докризисных показателей: в 2007 году проживание обходилось в среднем в 8,5 тыс. рублей в сутки»,- прогнозирует Дэвид Дженкинс. Он объясняет возможное отсутствие быстрого роста цен тем, что в Москве строятся новые отели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.