"Дальприбор": переправа на новый берег

Рейд нового министра обороны по дальневосточным фортам должен добавить оптимизма приморской оборонке. Но судя по итогам 2012 года, заводы ОПК уже вписались в новые рыночные реалии. И в этом заслуга их менеджмента.

Неоценима заслуга директоров, удержавших свои предприятия на краю пропасти перестройки, дефолтов, нефинансирования, приватизации, неполучения заказов, невыплаты зарплат, тяжкого налогового бремени тех времен, потерь собственности, ухода высококлассных специалистов. В тех сложнейших условиях полной неопределенности директора и их команды выдерживали сильнейший натиск проблем, всеми способами держали предприятия на плаву и сберегали их, понимая, что развитие территории неразрывно связано с промышленностью и что у России обязательно наступит острая потребность в производстве.

История новой российской экономики еще будет признана подвигом молодых профессионалов. Мода на финансовых топ-менеджеров во главе компании как-то тихо сошла на нет. В последние годы бизнес-структуры, особенно крупные корпорации, перенимают западную модель эволюционного развития, когда менеджер вызревает медленно, как дорогое вино. Возможности для стремительного роста, безусловно, останутся всегда, но, как образно выразился один знакомый руководитель, «звезда на погоны должна упасть, когда созрела организация и созрел сам человек. Не раньше!». Тем более редко встречаются молодые менеджеры в производственных компаниях, где многое зависит от опыта и, как ни крути, связей в самых различных сферах.

Успех молодых менеджеров во многом связан с хорошим образованием. Пример выпускника Дальневосточного государственного технического университета и Академии народного хозяйства Романа ТИТКОВА, возглавившего один из столпов приморской оборонки ОАО «Дальприбор» в непростом 2008 году, показывает, что при наличии серьезного мотивирующего фактора и отсутствия боязни можно сократить путь от начинающего менеджера в руководители.

«Чтобы руководить людьми, которые старше и опытнее тебя, необходимо научиться слушать, понимать их, встраивать себя в их систему ценностей, при этом постоянно намечать пути развития и неуклонно следовать им. Таких людей нельзя «забивать», применяя «административные методы». С другой стороны, нужно быть достаточно самоуверенным, чтобы агрессивно проводить изменения», - это высказывание как нельзя лучше подходит Роману Титкову. Менеджеру новой формации, с головой окунувшемуся в крайне непростое, но интересное дело - вывод ОАО «Дальприбор» в первые ряды инновационных предприятий Дальнего Востока.

Досье «ЗР»

ОАО «Дальприбор», начавшее производственную деятельность в 1967 году, было создано как предприятие, составляющее основу оборонно-промышленного комплекса Приморского края. Предприятие, ориентированное на внедрение и производство гидроакустического вооружения ВМФ, осуществляло серийный выпуск корабельных и береговых гидроакустических станций и комплексов; крупносерийное производство авиационных радиогидроакустических и радиотелеметрических буев и бортовой аппаратуры; серийное изготовление рыбопоисковой аппаратуры; ремонт и техническое сопровождение в эксплуатации гидроакустического вооружения ВМФ. В настоящее время предприятие является единственным в РФ изготовителем авиационных сбрасываемых средств поиска, так как аналогичные предприятия и научно-исследовательские институты остались в ближнем зарубежье. Имея многолетний опыт освоения и серийного производства широкого спектра гидроакустического вооружения и техники, руководство предприятия приняло решение о создании специализированного опытно-конструкторского бюро по разработке гидроакустической аппаратуры для нужд ВМФ и морской авиации ВМФ.

- Роман Владимирович, ни для кого не секрет, что отечественное машиностроение было создано преимущественно для нужд ВПК и остается таковым до сих пор. В то же время «Дальприбор», возглавляемый еще вашим отцом Владимиром Федоровичем ТИТКОВЫМ, стал одним из пионеров конверсии в Приморье. И, как показывает время, не прогадал?

- Из базового курса экономики известно, что одно рабочее место в промышленности образует вокруг себя до 15-20 обеспечивающих рабочих мест. Именно поэтому крайне важно при развитии территории организовывать производственные рабочие места, не говоря уже о значительных налоговых отчислениях от производственной деятельности.

ОАО «Дальприбор» на протяжении своей истории наряду с выпуском военной техники всегда занимался выпуском гражданской продукции. Горожане наверняка помнят сифоны, детские игрушки, поттеры и многие другие товары, выпускаемые в разные годы нашим предприятием. Сегодня наша цель - добиться равного соотношения в производстве гражданской и военной продукции. Это - норма для предприятий отрасли во всем мире. Только у единичных компаний-производителей изготовление вооружения занимает доминирующее место, причем наблюдается тенденция падения доли военной и увеличения гражданской продукции в общем производстве даже у крупнейших военных подрядчиков.

Кардинально изменилась политика предприятия в формировании ассортимента гражданской продукции. Мы развиваем и профессионально предлагаем рынку интеллектуальные инженероемкие производства и услуги. И это правильно, потому что предприятия ВПК обладают производственными и человеческими ресурсами для производства сложного с технической точки зрения продукта.

С 2008 года на ОАО «Дальприбор» развивается светодиодное направление. Сегодня мы отстаиваем и развиваем проектный подход в работе с заказчиком. Гармонично реализованный светотехнический проект должен не только комплексно обеспечить освещение, удовлетворяющее нормируемым показателям, но и создать комфортные и безопасные условия, соответствовать выбранным направлениям эстетики и отвечать современным подходам к энергоэффективности с обеспечением высоких стандартов качества, соответствующих российским ГОСТам.

Светотехнический расчет и предлагаемый предприятием ассортимент светодиодных светильников для промышленного и административного освещения позволяют сформировать оптимальную для заказчика и его условий спецификацию оборудования. Среди наших клиентов: ОАО «Уссурийский ремонтно-локомотивный завод», дискаунтер «Кашелка», ВГУЭС, ОАО «Приморскуголь», НК «Альянс», ФГУП «Почта России» и др. Ведется предварительная проектная работа с рядом крупных предприятий края.

Работы и услуги по энергоэффективности были бы невозможны без отдела по автоматике, который накопил опыт и оказывает услуги по монтажу светотехнического оборудования. За истекший год отдел АСУ ТП завершил большой проект по реконструкции систем водоснабжения и канализации для КГУП «Приморский водоканал» и существенно расширил перечень оказываемых услуг.

Сегодня «Дальприбор» занимается поставкой и монтажом высоковольтного оборудования, в т.ч. монтажом и пуско-наладкой открытых (ОРУ), закрытых (ЗРУ) и комплектных (КРУ) распределительных устройств. Мы выполняем работы по монтажу электропроводки и сборке электрощитов (ВРУ, ГРЩ, СЩ) по типовым или индивидуальным схемам заказчика. Занимаемся изготовлением пультов и панелей управлений крановым оборудованием. Предлагаем широкий перечень технологических решений в области систем безопасности: охранная сигнализация и видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом, автоматическая пожарная сигнализация всех видов, автоматическое пожаротушения.

На стадии проектирования системы электроснабжения по согласованию с заказчиком могут быть заложены решения, делающие здание более энергоэффективным. Установка автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ, АСТУЭ) позволяет контролировать и управлять энергопотреблением, а значит, существенно уменьшить затраты на оплату электроэнергии. Владелец здания сможет вести многотарифный учет потребления электроэнергии, осуществлять автоматический сбор данных по каждой точке учета на заданных интервалах, хранить параметры учета в базе данных, контролировать электропотребление разными структурными подразделениями организации или предприятия.

Итак, можно долго задаваться вопросом, в чем же секрет успешной деятельности ОАО «Дальприбор», выход на новый уровень развития и прироста прибыли компании. Ответ прост - ОАО «Дальприбор» доказал, что перемены к лучшему невозможны без преодоления кризисных состояний, которые способны осилить только коллектив единомышленников, объединенный одними идеями, целями и задачами.

Юрии РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.