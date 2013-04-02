Директор ДальНИИС: Не стоит переоценивать потребность людей в жилье

Власти Приморья планируют провести ревизию земельных участков, выделенных под многоэтажное строительство

За последние десять лет в Приморье удалось утроить ежегодный ввод нового жилья. В 2012 году строители сдали более 600 тыс. кв. метров, на 2014-2015 гг. поставили задачу выйти на 1 млн кв. метров ежегодно. Но ни по качеству, ни по ценам предлагаемое новое жилье не устраивает потребителя.

В ходе совещания «Проблемы и перспективы развития жилищного строительства в Приморском крае» состоялся довольно откровенный диалог между участниками строительного рынка и представителями власти, что может придать свежий импульс для решения накопившихся отраслевых проблем.

Строительство нового жилья сдерживается многими факторами. Одним из них является земельный вопрос. Известно, что земли у нас много, а строить - негде. Но есть надежда на 50 тыс. участков под индивидуально-жилищное строительство (ИЖС), которые в ближайшее время, как сказал вице-губернатор Владимир БАЛАН, предполагается выделить бесплатно. Причем «под раздачу» попадут не только прежние льготные категории населения, но и семьи, имеющие на сегодня по двое детей, молодые семьи до 35 лет. Большой земельный массив предполагается развивать под ИЖС южнее Уссурийска.

Генеральный директор ИК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК отметил, что кадастровую стоимость земли, с которой во Владивостоке строителям приходится иметь дело, надо пересматривать, потому что при цене квадрата участка, на котором строится дом, в 7 тыс. рублей строительство идет с существенным удорожанием конечной цены. По его мнению, «надо выделить грядки, на которых должны расти дома», и если для нового жилья их уже нет бесплатно, то можно покупать и с аукционов. Другой серьезный вопрос - это оформление участков под новый объект, на что сегодня тратится не меньше года. Притом чтобы построить 100-квартирный дом, этого времени хватило бы с лихвой.

Очень обнадеживающе в отношении земли высказался руководитель департамента градостроительства администрации края Олег ЕЖОВ. В ближайшее время намечено провести ревизию участков, выделенных под многоэтажное строительство. Нет сомнений, что ревизия выявит простои, и владельцы будут «простимулированы» либо начинать строительство на своих участках, либо избавляться от них.

Строительство жилья сегодня часто ведется с привлечением дорогих кредитных средств, что делает его рискованнее и в итоге поднимает цену квадрата. Сегодняшняя мечта заемщиков: получать под строительство денежные ресурсы хотя бы под 10% годовых.

Из предложений по удешевлению строительства были и несколько неожиданные. Например, упразднение госэкспертизы проектов. Ведь всю ответственность за качество проекта несут непосредственные проектировщик и заказчик, а эксперты проектов в «строительном марафоне» оказываются излишней и тормозящей строительство структурой. В пример ставилась зарубежная практика, исключающая ее. Один из участников круглого стола осторожно заметил, что «расходы на СРО» из года в год растут. Но пока непонятно, много ли на СРО можно сэкономить и не окажется ли эта экономия «пирровой». Было высказано сомнение в необходимости страховать объекты и деятельность компаний, что тоже влияет на цену строительной продукции, притом что участие в СРО уже подразумевает страхование рисков.

Одним из наиболее острых вопросов, поднятых на круглом столе, был о реальном спросе: будет ли востребован будущий «миллион квадратов в год». В цифрах по вводу жилья последних нескольких лет довольно большая доля построенного за бюджетные средства, а серьезного увеличения продаж не наблюдается.

Директор ДальНИИС Валентин АБРАМОВ отметил, что не стоит переоценивать потребность людей в жилье. Его вполне достаточно. А хрущевки, о сносе которых сегодня часто говорят, до сих пор имеют запас прочности не меньший, чем новые здания. Хотя есть необходимость в строительстве доходных домов. Лично он с удовольствием бы перебрался в квартиру в таком доме - быть собственником жилья, по его мнению, менее удобно и выгодно.

В этом отношении было интересно предложение о создании «краевого потребительского реестра» на новое жилье, который помог бы и бизнесу, и властям объективно оценивать текущий спрос и формировать планы нового строительства. Муниципалитеты, как было отмечено, зачастую устранились от определения потребностей населения в жилье и не владеют достоверной информацией по «муниципальной жилищной проблеме» с учетом того, что рынок жилья определяют не социальные нормы, а сверхнормативные желания людей жить лучше.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.