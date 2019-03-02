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Владивостокская таможня оформляет декларации за считанные минуты

02 Марта 2019, 10:40 | Владивосток

Сегодня 99% всех деклараций регистрируется в срок не более 1 часа с момента подачи, а при «авторегистрации» декларация регистрируется автоматически за 1-2 минуты

Почти в два раза больше деклараций на товары оформил Владивостокский таможенный пост – Центр электронного декларирования за 2 месяца 2019 года. 36 тысяч деклараций на товары выпустил Владивостокский таможенный пост-Центр электронного декларирования (ВТП ЦЭД) за два месяца 2019 года. Это на 73% больше, чем  за аналогичный период прошлого года. Из них более тысячи выпущено автоматически за 2-3 минуты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».


 

По словам начальника Владивостокской таможни Олега Ануфриева, сейчас на  Владивостокском таможенном посту – Центре электронного декларирования сосредоточены все декларации «морских» таможен Дальнего Востока - Находки, Хабаровска, Магадана, Камчатки и Сахалина.

С процессом концентрации декларирования в 12 раз увеличилась штатная численность ВТП ЦЭД до 177 должностных лиц. Это положительно отразилось на сроках выпуска деклараций на товары и уменьшило количество ошибок при их оформлении. Сегодня время выпуска таможенной декларации при экспорте товаров составляет в среднем не более 2 часов, при импорте около 4 часов с момента регистрации, если в декларации не выявлено рисков заявления недостоверных сведений. Ежедневно ЦЭД выпускает товары по 560 декларациям, а одно должностное лицо в среднем выпускает 22 декларации на товары.


 

По словам начальника ВТП ЦЭД  Алексея Дульянинова развитие перспективных технологий «авторегистрации» и «автовыпуска» деклараций на товары остается приоритетным направлением Владивостокской таможни. 99% всех деклараций регистрируется в срок не более 1 часа с момента подачи, а при «авторегистрации» декларация регистрируется автоматически за 1-2 минуты.

За 2 месяца 2019 года всего ВТП ЦЭД  зарегистрировал 34 394 декларации, из них автоматически - 11 513 тысяч деклараций на товары что на 33% больше,  чем за аналогичный период 2018 года.


 

За 2 месяца 2019 года ВТП ЦЭД  выпустил 36 тысяч деклараций, из них автоматически 1 412 деклараций. За аналогичный период 2018 года было оформлено всего 224 декларации. 


 

«Главная цель работы центра электронного декларирования – унификация и ускорения совершения таможенных операций. Концентрация таможенного декларирования всего объема в одном месте делает его абсолютно одинаковым, понятным для всех участников внешнеэкономической деятельности и прозрачным для осуществления таможенного контроля», - отметил в заключение Алексей Дульянинов.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: декларация  пост  таможня 






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