Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокская таможня оформляет декларации за считанные минуты
Сегодня 99% всех деклараций регистрируется в срок не более 1 часа с момента подачи, а при «авторегистрации» декларация регистрируется автоматически за 1-2 минуты
Почти в два раза больше деклараций на товары оформил Владивостокский таможенный пост – Центр электронного декларирования за 2 месяца 2019 года. 36 тысяч деклараций на товары выпустил Владивостокский таможенный пост-Центр электронного декларирования (ВТП ЦЭД) за два месяца 2019 года. Это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более тысячи выпущено автоматически за 2-3 минуты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам начальника Владивостокской таможни Олега Ануфриева, сейчас на Владивостокском таможенном посту – Центре электронного декларирования сосредоточены все декларации «морских» таможен Дальнего Востока - Находки, Хабаровска, Магадана, Камчатки и Сахалина.
С процессом концентрации декларирования в 12 раз увеличилась штатная численность ВТП ЦЭД до 177 должностных лиц. Это положительно отразилось на сроках выпуска деклараций на товары и уменьшило количество ошибок при их оформлении. Сегодня время выпуска таможенной декларации при экспорте товаров составляет в среднем не более 2 часов, при импорте около 4 часов с момента регистрации, если в декларации не выявлено рисков заявления недостоверных сведений. Ежедневно ЦЭД выпускает товары по 560 декларациям, а одно должностное лицо в среднем выпускает 22 декларации на товары.
По словам начальника ВТП ЦЭД Алексея Дульянинова развитие перспективных технологий «авторегистрации» и «автовыпуска» деклараций на товары остается приоритетным направлением Владивостокской таможни. 99% всех деклараций регистрируется в срок не более 1 часа с момента подачи, а при «авторегистрации» декларация регистрируется автоматически за 1-2 минуты.
За 2 месяца 2019 года всего ВТП ЦЭД зарегистрировал 34 394 декларации, из них автоматически - 11 513 тысяч деклараций на товары что на 33% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
За 2 месяца 2019 года ВТП ЦЭД выпустил 36 тысяч деклараций, из них автоматически 1 412 деклараций. За аналогичный период 2018 года было оформлено всего 224 декларации.
«Главная цель работы центра электронного декларирования – унификация и ускорения совершения таможенных операций. Концентрация таможенного декларирования всего объема в одном месте делает его абсолютно одинаковым, понятным для всех участников внешнеэкономической деятельности и прозрачным для осуществления таможенного контроля», - отметил в заключение Алексей Дульянинов.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Новости тематики
Новости раздела
- Владивостокская таможня оформляет декларации за считанные минуты
- Во Владивостоке Минобороны построит огромный центр двойного назначения
- Рыбный рынок: Вы стройте, рыба будет!
- Жители в шоке: Во Владивостоке сносят популярный рынок
- Жители "Патрокла": Ежедневный подвиг в экстремальных условиях
- Владивосток выбился в российские лидеры по росту этажности домов
- Жилье Владивостока: Столичные эксперты откровенно схалтурили
- "ИрАэро" приостановила рейсы Владивосток - Москва из-за низкого спроса
- Первая японская авиакомпания готовится начать полеты во Владивосток
- В Приморье начались продажи дешевых авиабилетов в Питер
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарева сочли опаснее Ходорковского
- Грабеж средь бела дна: В Приморье ОПГ угрожает бизнесменам расправой
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Еще одна страна открывает генконсульство во Владивостоке
- "Горячая точка" Владивостока: Кто и зачем отжимает землю у Академгородка
- Во Владивостоке почтили подвиг экипажа танкера "Таганрог"
- Я спросил у Путина…
- Японские рыбаки начали выдавливать российских, не дожидаясь мирного договора
- "Три кота", оставив миллиардный долг, подкосили весь ритейл Дальнего Востока
- Во Владивостоке Минобороны построит огромный центр двойного назначения