Во Владивостоке на новом рынке продукция приморских производителей продается без посредников

Во Владивостоке открылся крытый универсальный рынок «Ближний». Приобрести качественные продукты по сниженным ценам теперь можно по адресу ул. Магнитогорская, 11.

Рынок представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание, где расположены ряды и павильоны с широким ассортиментом продукции. Это хлебобулочная, молочная и мясная продукция, рыба и морепродукты, овощи, фрукты. При этом продукция приморских производителей продается здесь без посредников, а значит по отпускным ценам.

Отметим, сегодня это единственный современный рынок во Владивостоке, ориентированный на людей со слабым зрением. Гладкий и ровный пол, оборудованные леерами подходы к рынку, а в дальнейшем – звуковые калькуляторы и весы, цены, написанные специальным шрифтом для слепых, - все это предусмотрено для комфорта людей с ограниченными возможностями. Еще одно преимущество – наличие рядом с рынком вместительной парковки. На торжественной церемонии открытия учредители сообщили, что намерены открывать подобные торговые точки во всех спальных районах города, сообщает пресс-служба администрации Приморского края..