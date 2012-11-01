Успешное сотрудничество с Mazda увеличило оценку по Sollers

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Специалисты фондового рынка рекомендуют покупать акции.

Глава Mazda Motor сообщил, что Mazda заинтересована в увеличении производственных мощностей СП Mazda-Sollers до 100 тыс.. Включение СП в оценку Sollers, которая сейчас включает лишь самостоятельные предприятия и СП с Ford, повысит целевую цену акций компании, считают аналитики Владивостокского филиала ФГ БКС.

Успешное сотрудничество Mazda и Sollers побудило японского автомобилестроителя задуматься о дальнейшем расширении производственных мощностей в России. Комфортная логистика и дальнейшее сокращение зависимости от дорогой японской иены делает Владивосток наиболее оптимальный стартовой площадкой для борьбы за долю российского рынка. Так, за 9 месяцев 2012 года только за счет импортированных моделей продажи Mazda повысились на 27% до 35.8 тыс. автомобилей. После запуска производства продажи Mazda могут достигнуть новых исторических максимумов, при этом в ближайшем будущем загрузка мощностей может вырасти до 100%.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".