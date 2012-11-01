Медведи атакуют бычьи позиции по всем фронтам

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Мировые финансовые рынки торгуются в красной зоне.

Данные из Японии по замедлению темпов роста розничных продаж за сентябрь до уровня +0,4% несколько расстроили участников. Однако рост кредитования в Великобритании на 1,7 млрд является явно позитивной новостью, которая до конца текущего дня, скорее всего, будет отыграна участниками. К негативным новостям можно и добавить слабую отчетность Honda, на фоне которой акции компании упали более чем на 4,5%. Подробнее в аналитике от специалистов по фондовому рынку ФГ БКС во Владивостоке:

«Нефть к середине торгов несколько усилила свои позиции и рост по сорту Brent составляют уже 0,05% , тогда как утром снижение было более 0,4%. Возможно, участники наконец обратили внимание на приостановку НПЗ на Восточном побережье США из-за приближения урагана «Сэнди». Данный момент несколько поддерживает российский рынок, не давая снижению ускориться», - говорит преподаватель курса основы биржевого дела во Владивостокском филиале БКС Роман Эйдис.

Он добавил, что торги в США из–за урагана в понедельник и вторник не проводились, но на российских участников это не оказывает заметного влияния.

Аналитики БКС ожидают рост расходов потребителей в сентябре на 0,6% , а рост доходов - на 0,5%. В последнее время статистика из США выходит чаще в позитивном ключе, например, отличные данные по строительному рынку, а также ВВП США за третий квартал.

В российском корпоративном секторе выходили отчеты по РСБУ сразу нескольких компаний. Лучше ожиданий отчитались : ТГК-2 (+0,09%) Акрон (-0,2%) и ТГК-6 (+0,86%) Неудачные результаты за 9 месяцев 2012 года продемонстрировали Иркутскэнерго (-1,86%) и Башнефть (0,8%)

В ДЕТАЛЯХ:

Позитивные факторы:

1. Рост кредитования Великобритании.

Негативные факторы:

1. Розничные продажи Японии;

2. Отчетность Honda;

3. Снижение цен на нефть.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".