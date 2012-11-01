Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медведи атакуют бычьи позиции по всем фронтам
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Мировые финансовые рынки торгуются в красной зоне.
Данные из Японии по замедлению темпов роста розничных продаж за сентябрь до уровня +0,4% несколько расстроили участников. Однако рост кредитования в Великобритании на 1,7 млрд является явно позитивной новостью, которая до конца текущего дня, скорее всего, будет отыграна участниками. К негативным новостям можно и добавить слабую отчетность Honda, на фоне которой акции компании упали более чем на 4,5%. Подробнее в аналитике от специалистов по фондовому рынку ФГ БКС во Владивостоке:
«Нефть к середине торгов несколько усилила свои позиции и рост по сорту Brent составляют уже 0,05% , тогда как утром снижение было более 0,4%. Возможно, участники наконец обратили внимание на приостановку НПЗ на Восточном побережье США из-за приближения урагана «Сэнди». Данный момент несколько поддерживает российский рынок, не давая снижению ускориться», - говорит преподаватель курса основы биржевого дела во Владивостокском филиале БКС Роман Эйдис.
Он добавил, что торги в США из–за урагана в понедельник и вторник не проводились, но на российских участников это не оказывает заметного влияния.
Аналитики БКС ожидают рост расходов потребителей в сентябре на 0,6% , а рост доходов - на 0,5%. В последнее время статистика из США выходит чаще в позитивном ключе, например, отличные данные по строительному рынку, а также ВВП США за третий квартал.
В российском корпоративном секторе выходили отчеты по РСБУ сразу нескольких компаний. Лучше ожиданий отчитались : ТГК-2 (+0,09%) Акрон (-0,2%) и ТГК-6 (+0,86%) Неудачные результаты за 9 месяцев 2012 года продемонстрировали Иркутскэнерго (-1,86%) и Башнефть (0,8%)
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост кредитования Великобритании.
Негативные факторы:
1. Розничные продажи Японии;
2. Отчетность Honda;
3. Снижение цен на нефть.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Владивостокская таможня призывает получать электронные таможенные гарантии
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Два новых терминала создадут в Свободном порту Владивосток
- "М.Видео" во Владивостоке начнет работу уже 24 июня
- Во Владивостоке начали дешеветь электроника и бытовая техника
- Магазины и аптеки Владивостока массово отказываются принимать накопительные и скидочные карты
Новости раздела
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе