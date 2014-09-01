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"Безопасный город", школу будущего и возможности "электронного правительства" увидят приморцы на Дальинфокоме

01 Сентября 2014, 16:43 | Владивосток

Программное обеспечение для автоматизации деятельности пожарных частей, новый планшет, интерактивный класс и другие IT-наработки, призванные повысить качество жизни, продемонстрирует компания "Ростелеком" на выставке, которая откроется в рамках VII Дальневосточного форума информационных технологий ДАЛЬИНФОКОМ-2014.

Так, участники и гости форума смогут познакомиться с системой «Безопасный город», разработанной компанией Ростелеком в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации. Она включает в себя программное обеспечение для автоматизации деятельности пожарных частей, позволяющее в автоматическом режиме осуществлять мониторинг показателей, характеризующих состояние безопасности объектов здравоохранения, а также оповещать население об условиях чрезвычайных ситуаций.

Также Дальинфоком станет площадкой для наглядной демонстрации преимуществ интерактивного обучения в рамках проекта «Электронная школа будущего». Этот сервис информатизации образовательного процесса, разработанный «Ростелеком» на базе Национальной облачной платформы, позволяет получить доступ к общей информации и документации об организации процесса обучения, он-лайн оформлению заявлений на зачисление в образовательное учреждение и другим возможностям.

Дополнительным преимуществом проекта станет новый планшет – совместная разработка Samsung Electronics и «Ростелеком». Он уже снабжен комплектом электронных учебников, бесплатной базой художественной литературы, программным обеспечением Samsung School для проведения интерактивных уроков. Для качественной работы планшета предусмотрен увеличенный срок гарантийного обслуживания и единый колл-центр для технической поддержки решения.

Еще одной разработкой компании Ростелеком, вытребованной государственными структурами, профильными ведомствами и предпринимателями, является региональная геоинформационная система.

Геоинформационная система предназначена для повышения эффективности управления как отдельной территорией, так и бизнесом. Космоснимки, сделанные в разные периоды времени, позволяют отслеживать в динамике состояние различных отраслей хозяйственной деятельности регионов, муниципалитетов и частных владений. Сопоставляя снимки разных лет, накладывая на них тематические фильтры, можно получить полную картину изменений конкретной территории, смоделировать, как тот или иной объект впишется в городскую среду, провести инвентаризацию инфраструктуры или спрогнозировать развитие ситуации в любой отрасли.

Кроме того, являясь разработчиком и оператором инфраструктуры проекта «Электронное правительство», Ростелеком совместно с МФЦ Приморского края организует на форуме зону электронных услуг, где любой желающий сможет зарегистрироваться на портале «госуслуг», получить коды активации и воспользоваться электронными услугами с помощью инфоматов.

Дальинфоком–2014 пройдет во Владивостоке 9-10 сентября при поддержке главы Приморья Владимира Миклушевского и Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: it  безопасность  технологии  Ростелеком  ИТ  ПО  выставки  дальинфоком 



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