Республика Корея жмет на газ Приморья

Второй год подряд во Владивостоке проходят одновременно два российско-корейских форума - деловой и энергетический. Инициаторами форумов выступает Республика Корея, заинтересованная в налаживании тесных деловых отношений с Россией и российскими деловыми кругами. Главной целью этой заинтересованности являются энергетические ресурсы российского Дальнего Востока, в которых остро нуждается Республика Корея, но развитие которых, по мнению корейской стороны, слишком затягивается.

Российские докладчики демонстрировали региональные проекты развития нефте-газохимической отрасли на Дальнем Востоке, а корейские предостерегали от затягивания строительства транспортной инфраструктуры и начала разработки Якутских месторождений.

Корейский взгляд на рынок газа

По данным Корейского института экономики и энергетики, представленным научным сотрудником института Ji-Chul RYU, основными импортерами энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются Китай, Республика Корея и Япония. В свою очередь, поставщиками - Иран, Ирак, США, Средняя Азия, Австралия и Россия. Причем Россия играет здесь далеко не ключевую роль.

За последние 20 лет потребность в энергоресурсах в Китае и Корее выросла в 4 раза, отмечает ученый. При этом Корея импортирует почти все 100% требуемых ей энергоресурсов. Основными поставщиками для нее выступают Средняя Азия и Австралия. Конкурентным преимуществом этих стран корейский бизнес считает благоприятную инвестиционную атмосферу и небольшие инвестиции, требующиеся в создание транспортной инфраструктуры. После трагедии на Фукусиме Япония увеличила спрос на энергоресурсы, так как задумалась об отказе от использования атомной энергии. В прошлом году страна восходящего солнца импортировала 10 млн тонн СПГ, из них 9,5 млн тонн - из стран Средней Азии, и только 0,5 млн тонн из России. По мнению Ji-Chul Ryu, Россия оказалась не готовой к росту экспорта. В лучшем случае, это произойдет лишь через пять лет.

Между тем, предостерегает Ji-Chul Ryu, России стоит проанализировать тот факт, почему страны АТР обращаются за импортом энергоресурсов не к ней, а другие страны и регионы мира. Страны Средней Азии, а в перспективе и Северная Америка создают серьезную конкуренцию России в поставках газа на мировой рынок. В последние годы в США произошла целая революция в добыче сланцевого газа. Еще 5 лет назад США планировали импортировать газ, а сегодня - планируют его экспорт, в том числе на рынок АТР. По мнению ученого, это риск для российских проектов, т. к. может привести к снижению потенциального экспорта СПГ из России.

- Мы, конечно, признаем большое политическое влияние РФ в регионе, но выбираем партнеров по законам конкурентоспособности. Те ресурсы, что остаются в недрах, не интересны для партнеров. Интересны извлеченные запасы. А пока конкурентоспособность России перед Австралией и другими экспортерами энергоресурсов остается сомнительной.

И все же, подчеркнул г-н Ji-Chul Ryu, Корея заявляет, что готова покупать российские нефть и газ, и чтобы ускорить начало добычи - готова помочь своими инвестициями в строительство заводов и транспортной инфраструктуры. Корейская корпорация по энергетике и Российское энергетическое агентство с 2008 года активно работают в этом направлении. «Но пора вести коммерческие переговоры о поставках газа, подписывать трехсторонние (две Кореи и Россия) соглашения о финансировании проектов. Только при решении этих вопросов можно рассчитывать, что после 2017 года могут начаться поставки, - отмечает Ji-Chul Ryu.

Приморье хочет все

Начальник управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николай ЛОВЫГИН представил участникам форума основные этапы реализации восточной газовой программы, опираясь на готовые и прогнозируемые проекты «Транснефти», «Гапрома» и «Роснефти».

В частности, уже сделан выбор площадки под строительство завода сжиженного природного газа (СПГ). Это мыс Ломоносова в б. Перевозная в Хасанском районе Приморского края. Однако сроки строительства завода еще не определены. Возможно, только к январю 2013 года будут готовы предварительные экономические обоснования его строительства для представления правлению «Газпрома». Что касается газохимического завода, то для него площадка еще не выбрана, планируемое место размещения - Находкинский ГО, Партизанский муниципальный район. Впрочем, решение о размещении этого завода еще находится в стадии согласования. Однозначно пока лишь то, что в ДФО будет построен только один газохимический завод, и за него идет борьба между двумя субъектами - Приморским и Хабаровским краями.

KOGAS делает предложение

Российская сторона еще не решила все вопросы с транспортной и перерабатывающей инфраструктурой по пути следования газа из Якутии до тихоокеанских портов, а южнокорейская компания KOGAS уже объявила о готовности финансировать в строительство в ДФО заводов по производству диметилового эфира и компримированного газа. Об этом на Российско-Корейском энергетическом форуме во Владивостоке говорил директор KOGAS Vostok LLC г-н Chang-Seon LEE.

- Диметиловый эфир является чистым моторным топливом, и проект такого завода у Республики Корея - лучший в мире, - подчеркнул он. - Эффективность нашей технологии более, чем на 10% выше, а затраты на строительство - на 10-15% ниже, чем у других компаний.

Интересно, что сырьем для получения диметилового эфира может быть не только газ, но любое углеводородное сырье, от газа до угля. Директор KOGAS Vostok пообещал, что строительства завода мощностью 300 тыс. т диметилового эфира в год, сырьем для которого будет газ, может быть построен за 4 года, и затраты на него составят $460 млн. Окупятся они за 5 лет, при том, что внутренняя норма доходности составит 20%. В столь же короткие сроки KOGAS Vostok готов построить для России и завод по производству компримированного газа. При этом у России, обещают южно-корейские партнеры, не будет проблем со сбытом, так как Республика Корея готова импортировать все 100% продукции этих заводов.

С одной стороны - проекты по развитию добычи и переработки углеводородного сырья востока России, с другой - пожелания ускорить этот процесс вылились в идею создания многостороннего консорциума, основанного на том, что энергетический вопрос в Северо-Восточной Азии является вопросом не одной страны. Необходимо взаимопонимание, которого, возможно, не было из-за отсутствия объективного анализа рынка, отметил г-н Ji-Chul Ryu. Корейские участники, высказавшиеся за его создание, отдают приоритет в нем России, отводя другим странам региона, включая и США, роль привлеченных участников. Нужно лишь, чтобы Россия услышала этот призыв. Оказывается, он уже прозвучал на одной из недавних встреч на уровне глав государств. Но за ним ничего не последовало.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».