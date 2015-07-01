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Во Владивостоке закрылся популярный магазин "Эльдорадо"
Ритейлер бытовой техники и электроники "Эльдорадо" закрыл один из трех магазинов во Владивостоке, не выдержав удара кризиса, - на проспекте Красного Знамени, 57, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Первый магазин сети "Эльдорадо" на Дальнем Востоке был открыт в Находке в марте 2006 года. В августе федеральный ритейлер открыл два магазина во Владивостоке, в том числе площадью 2,8 тыс. кв. м на Красного Знамени, 57. В декабре 2006 года добавился еще один магазин во Владивостоке.
Основными методами борьбы за долю регионального рынка "Эльдорадо" избрал демпинговую ценовую и агрессивную рекламную политику, что сработало на тот момент. Однако оттянуть большую часть потока у местных сетей ("В-Лазер", "Домотехника" и "Спектр") федералам не удалось, тем более что у "Эльдорадо" в свое время возникли определенные проблемы.
В настоящее время 80% "Эльдорадо" принадлежат чешской группе PPF, еще 20% - EMMA Group Иржи ШМЕЙЦА, бывшего миноритария PPF (на тот момент у PPF было 100% долей сети).
В феврале 2015 года совладельцы сети объявили, что выделят компании 7,3 млрд рублей на финансирование развития. В этом году "Эльдорадо" планирует открыть 50 магазинов (в прошлом году ретейлер оптимизировал сеть, открыл восемь магазинов и столько же закрыл).
"Эльдорадо" развивает сеть одноименных магазинов бытовой техники и электроники. На конец декабря под управлением компании находилось 374 розничных гипермаркета, 31 пункт интернет-магазина и 14 интернет-гипермаркетов. Торговая площадь сети составляла 548,584 тыс. кв.м.
Как ранее сообщала деловая газета "Золотой Рог", во второй половине 2015 года во Владивосток планирует прийти крупнейший в России электронный ритейлер по объему продаж "М.видео", управляющий магазинами бытовой техники и электроники. "М.видео" начнет экспансию в Приморье с торгово-развлекательного центра "Седанка Сити", якорным арендатором которого является продуктовый супермаркет "Самбери" (бренд хабаровского ритейлера "Невада").
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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