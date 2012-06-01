Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке у обманутых дольщиков 10 домов-долгостроев появился шанс
ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. Владимир Миклушевский: Это немыслимо – заявить строительство дома на 10 этажей, а построить 11.
31 мая Владимир Миклушевский провел заседание администрации Приморского края по вопросу обманутых дольщиков и строительства проблемных домов во Владивостоке. В совещании приняли участие вице-губернаторы края, руководитель территориальных и федеральных органов власти в Приморье, органов исполнительной власти, глава Владивостока Игорь Пушкарев, представители компаний-застройщиков, а также обманутые дольщики.
Владимиру Миклушевскому сообщили, что сегодня во Владивостоке 10 проблемных домов, строительство которых ведется более восьми лет. Компании-застройщики, как правило, начинали строительство без необходимых разрешительных документов, у некоторых после кризиса 2008 года возникли проблемы с финансированием.
Как доложил губернатору Владимир Балан, в настоящий момент администрация Приморского края ведет мониторинг всех объектов, проводятся встречи с обманутыми дольщиками, на которых в обязательном порядке присутствуют представители компаний-застройщиков. За каждым проблемным домом закреплен специалист администрации.
По поручению губернатора, разрабатывается схема страхования рисков при строительстве жилья. Она будет представлена в ближайшее время.
В результате проделанной работы удалось возобновить строительство жилого дома на Ватутина,4. Кроме того, проводится корректировка проектной документации еще два жилых домов по улицам Авроровская и Махалина.
«Дома строятся с привлечением граждан-инвесторов, и наша задача - минимизировать риски людей. Для этого необходимо информировать граждан о недобросовестных компаниях, которые не исполняют свои обязательства. Также нам необходимо наладить плотную работу с правоохранительными органами, чтобы не допускать выхода на рынок недвижимости таких застройщиков», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Представители компаний представили губернатору доклады о состоянии долгостроев и о дальнейших планах. Учредитель ЗАО «Дальневосточная строительная компания» (компания занимается строительством сразу трех проблемных домов) Виктор Кривулин сообщил, что дом на Кипарисовой,2 готов к сдаче в эксплуатацию, но разрешение на строительство еще не получено.
«Каждый объект находится на особом контроле администрации, но вы обязаны работать в рамках правового поля нашей страны. Это немыслимо – заявить строительство дома на 10 этажей, а построить 11. Компания не должна собирать деньги с людей, не имея на руках разрешительных документов. Приморцы должны быть осторожны при заключении договора с такой организацией», - обратился Владимир Миклушевский к представителю компании.
Еще три долгостроя принадлежат
компании «Дальрус».
В декабре 2011 компания собрала с дольщиков дополнительно 23 миллиона на устройство коммуникаций, однако работы до сих пор не выполнены. После этого недобросовестный подрядчик пытался еще раз собрать средства с инвесторов. В итоге вопрос решился группой инициативных граждан, на которых было переоформлено право на получение документации, она будет готова через 3-4 месяца. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку деятельности данной компании, заведено уголовное дело.
«Необходимо ускорить процесс, и обязательно довести дело до суда. Недобросовестные компании должны нести ответственность за свою работу», - отметил губернатор.
Кроме того, Владимир Миклушевский, поручил департаменту земельных отношений публиковать информацию о данных объектах на сайте администрации, чтобы общественность могла контролировать ход строительства проблемных домов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Новости тематики
- Во Владивостоке земля под застройку подешевела
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Во Владивостоке можно купить военный городок со скидкой
- АИЖК избавляется от земли в районе Патрокла
- Зачем приморцы стали обзаводиться прудами?
- Флотилия "Фрегатов" пополняется
- В Приморье с рынка могут уйти 30-40% риелторских компаний
- Во Владивостоке построят необычный дом
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
Новости раздела
- Во Владивостоке снизились цены на бензин
- Приморье подсадят на масла российского производства
- Врио губернатора Приморья: "Расстрельные" списки по "Хаяттам" уже готовы
- Еще один "боинг" из Владивостока будет летать в московский аэропорт "Шереметьево"
- Контейнеры из Пусана выбрали удобный путь через порт Владивосток
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- "Это настоящая золотая жила"
- Во Владивостоке земля под застройку подешевела
- Владивосток-сити пошлют подальше
- Приморские "мазды" стали менее прибыльными
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя