Во Владивостоке у обманутых дольщиков 10 домов-долгостроев появился шанс

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. Владимир Миклушевский: Это немыслимо – заявить строительство дома на 10 этажей, а построить 11.

31 мая Владимир Миклушевский провел заседание администрации Приморского края по вопросу обманутых дольщиков и строительства проблемных домов во Владивостоке. В совещании приняли участие вице-губернаторы края, руководитель территориальных и федеральных органов власти в Приморье, органов исполнительной власти, глава Владивостока Игорь Пушкарев, представители компаний-застройщиков, а также обманутые дольщики.

Владимиру Миклушевскому сообщили, что сегодня во Владивостоке 10 проблемных домов, строительство которых ведется более восьми лет. Компании-застройщики, как правило, начинали строительство без необходимых разрешительных документов, у некоторых после кризиса 2008 года возникли проблемы с финансированием.

Как доложил губернатору Владимир Балан, в настоящий момент администрация Приморского края ведет мониторинг всех объектов, проводятся встречи с обманутыми дольщиками, на которых в обязательном порядке присутствуют представители компаний-застройщиков. За каждым проблемным домом закреплен специалист администрации.

По поручению губернатора, разрабатывается схема страхования рисков при строительстве жилья. Она будет представлена в ближайшее время.

В результате проделанной работы удалось возобновить строительство жилого дома на Ватутина,4. Кроме того, проводится корректировка проектной документации еще два жилых домов по улицам Авроровская и Махалина.

«Дома строятся с привлечением граждан-инвесторов, и наша задача - минимизировать риски людей. Для этого необходимо информировать граждан о недобросовестных компаниях, которые не исполняют свои обязательства. Также нам необходимо наладить плотную работу с правоохранительными органами, чтобы не допускать выхода на рынок недвижимости таких застройщиков», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Представители компаний представили губернатору доклады о состоянии долгостроев и о дальнейших планах. Учредитель ЗАО «Дальневосточная строительная компания» (компания занимается строительством сразу трех проблемных домов) Виктор Кривулин сообщил, что дом на Кипарисовой,2 готов к сдаче в эксплуатацию, но разрешение на строительство еще не получено.

«Каждый объект находится на особом контроле администрации, но вы обязаны работать в рамках правового поля нашей страны. Это немыслимо – заявить строительство дома на 10 этажей, а построить 11. Компания не должна собирать деньги с людей, не имея на руках разрешительных документов. Приморцы должны быть осторожны при заключении договора с такой организацией», - обратился Владимир Миклушевский к представителю компании.

Еще три долгостроя принадлежат

компании «Дальрус».



В декабре 2011 компания собрала с дольщиков дополнительно 23 миллиона на устройство коммуникаций, однако работы до сих пор не выполнены. После этого недобросовестный подрядчик пытался еще раз собрать средства с инвесторов. В итоге вопрос решился группой инициативных граждан, на которых было переоформлено право на получение документации, она будет готова через 3-4 месяца. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку деятельности данной компании, заведено уголовное дело.

«Необходимо ускорить процесс, и обязательно довести дело до суда. Недобросовестные компании должны нести ответственность за свою работу», - отметил губернатор.

Кроме того, Владимир Миклушевский, поручил департаменту земельных отношений публиковать информацию о данных объектах на сайте администрации, чтобы общественность могла контролировать ход строительства проблемных домов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.