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Во Владивостоке завершилась традиционная строительная выставка
Прошедшая во Владивостоке традиционная строительная выставка «Город-2012» привлекла наибольшее число посетителей, если ее сравнивать с выставками предыдущих нескольких лет. Пожалуй, по этому можно судить о том, что и кризис закончился, и крупные саммитовские стройки отходят на второй план, уступая место отложенным ранее проектам, да и новые появляются.
Наиболее значительными событиями, состоявшимися в рамках выставки, можно считать Дальневосточную конференцию по малоэтажному строительству, круглый стол проектировщиков, в котором приняли участие представители проектных организаций разных регионов Дальнего Востока, конкурс работ «Зодчество Приморья - 2012» приморских проектировщиков. Прошло около десятка семинаров. Около 150 компаний и организаций - участников выставки разыграли первые места на «Лучшую строительную продукцию выставки».
Примечательным было активное участие в работе выставки приморских СРО строителей и проектировщиков. Экспозиция выставки была очень богата, и даже беглое знакомство с ней требовало от посетителей нескольких часов. Конечно, многих очень интересовал павильон ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» с макетом строящегося нового жилого района города в районе бухты Патрокл. При этом отмечалась особая планировка застройки. Что касается продаж, то начало по первым объектам предполагается в июле, а цены пока «оттачиваются». Среди специалистов, занимающихся «лицом города», повышенное внимание вызвала презентация книги-предупреждения генерального директора владивостокской компании ООО «ПортАктивСтрой», нашего автора, Владимира ВОРОБЬЕВА «Навесные фасадные системы. Проблемы безопасности».
Можно считать, что открытие строительного сезона-2012 в Приморье прошло успешно.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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