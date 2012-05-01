Китай становится законодателем интерьерных мод

Итальянские и американские дизайнеры подарили жителям Владивостока возможность не только приобретать ультрамодную мебель и предметы интерьера, но и делать это по умеренным ценам. Такие итоги можно подвести после специализированной выставки, прошедшей в начале апреля в Китае в г. Гуанчжоу.

Специалисты студии дизайна и архитектуры «Нео-Комфорт» рассказали, что выставка продемонстрировала переход китайских производителей от ярко выраженной вычурности к стильной простоте. Однако этот переход во многом был осуществлен с помощью приглашенных дизайнеров из Италии и США. Именно их идеи китайские производители воплотили в жизнь по мировым стандартам качества.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что наш ближайший сосед готов поставлять мебель и предметы интерьера не просто более дешевые, но качественные и от лучших мировых дизайнеров. Китайцам очень сложно что-либо придумать самим, но они могут продуктивно работать под чьим-то руководством и по уже разработанным технологиям. Уровень идей и качество работ, продемонстрированных в Гуанчжоу, по многим показателям превосходит многие мировые выставки», – рассказывает Тамара ДЮЖАЯ, генеральный директор «Нео-Комфорт».

Одна из главных тенденций сегодня – эко-стиль. На выставке представлено огромное количество деревянных элементов и их имитация. При этом даже специалистам сложно было определить, что это другой материал, и только меньший вес изделия помог им это распознать. Порадовала выставка и людей, которые любят растения, но у них не хватает времени на уход за ними. Был представлен огромный выбор искусственной растительности, запредельное качество которого стерло визуальное различие с натуральной

«Сотрудничество известных дизайнеров и перенос европейского и американского производства в Китай положительно скажется на родном Приморье. Так что со многими тенденциями мы будем знакомиться даже раньше жителей западной части России. А конкретно эта выставка была полна оригинальными, совершенно необычными идеями, которые в ближайшее время будут нами реализованы», – добавила Тамара Дюжая.

«Золотой Рог».