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В магазины Владивостока "ревизорро" нагрянул с представителями прокуратуры
Рейды специальной рабочей группы побуждают руководителей предприятий торговли в Приморье снижать цены и правильно хранить товары. Проверки проводятся по обращениям жителей края. Последний такой рейд по магазинам «шаговой доступности» состоялся 31 марта, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Первым пунктом проверки стал продуктовый магазин на Нерчинской, 2 во Владивостоке. Специалисты, проверявшие его две недели назад, решили убедиться в том, что нарушения условий хранения товаров устранены, а рекомендации по снижению цен – исполнены.
В состав рабочей группы вошли специалисты департамента лицензирования и торговли и сотрудник Управления антимонопольной службы по Приморскому краю. Проверяющие убедились, что магазин выполнил все предписания и рекомендации.
Как рассказала заместитель директора департамента Татьяна Шивыдкина, прошлая проверка в магазине показала, что на ряд товаров была применена торговая наценка до 200%. Для исправления ситуации специалисты провели ряд мероприятий. В частности, директор департамента Елена Коваль и участники рабочей группы встретилась с директором магазина, чтобы выработать меры по снижению цен на основные продукты питания.
Кроме того, руководителю торговой точки предложили сменить поставщиков, которые предлагали свою продукцию по высоким ценам. Рабочая группа порекомендовала закупать овощи и крупы у краевого Госпродагентства, которое реализует эти товары по ценам ниже средних по краю.
«И сегодня мы увидели, что руководство торговой точки применило дифференцированный подход к установлению торговых надбавок. Сформирована потребительская корзина, в которую вошли 10 социально значимых продуктов питания, которые можно отличить по желтым ценникам. На них установлены минимальные торговые надбавки, например, картофель стоит 40 рублей за килограмм вместо 65. Цены снизились также на крупы и сахар», – сообщила Татьяна Шивыдкина.
Руководство магазина устранило также нарушение правил товарного соседства. Если две недели назад синтетические моющие средства хранились рядом с продуктами питания, то уже через несколько дней после первой проверки стиральные порошки поместили на отдельный стеллаж.
Результатами работы осталась довольна постоянная покупательница магазина Татьяна, жалоба которой и стала основанием для проверки.
«Я живу неподалеку и часто бываю в этом магазине. В районе довольно много пожилых людей, которым нелегко ходить в магазины, расположенные далеко от дома. А некоторые продукты питания необходимо покупать каждый день. Поэтому важно, чтобы цены «не кусались». Могу сказать, что изменения произошли кардинальные – отреагировал магазин на результаты проверки очень быстро. Цены стали доступными, а запах бытовой химии исчез», – отметила она.
Окончив работу в магазине на Нерчинской, 2, специалисты отправились в «Стеллу» на Невельского, 3. Там к ним присоединился помощник прокурора из Прокуратуры Владивостока.
Участники рабочей группы провели мониторинг цен на 24 наименования социально значимых продовольственных товаров и выяснили, какие торговые надбавки на них установлены.
«В магазине «Стелла» средняя применяемая торговая надбавка на продовольственные товары составила порядка 30-35%, кроме хлеба «Подольского (12,2%), хлеба «Бородинского» (22%), молока (21%), масла сливочного (20%). Кроме того, выявлены нарушения правил реализации рыбных пресервов и мяса кур», – сообщили специалисты.
Еще одна жалоба пришла в департамент на магазин «Продукты 24 часа» на Героев Хасана, 1а, где, как убедились специалисты, на большинство продовольственных товаров торговые надбавки составляют порядка 30-33%, кроме хлеба «Подольского» (23%) и молока (26%). Здесь также были обнаружены нарушения правил реализации продуктов питания – выявлено молоко с истекшим сроком годности, а кремовые изделия хранились с нарушением установленных производителем условий хранения (без холода).
За все эти нарушения надзорные органы привлекут продавцов к административной ответственности, а департамент проведет работу с руководителями предприятий торговли по снижению наценок на социально значимые продукты питания.
Отметим, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.
Под руководством Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии «Госпродагентство» запаса овощей и круп для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.
В департаменте организована работа телефона «горячей линии»: 8 (423) 2-215-418. Каждое сообщение проверяется в ходе специальных рейдов.Кроме того, во всех муниципальных образованиях, по поручению главы края, проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото revizorro.friday.ru, пресс-службы администрации Приморья.
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Комментарии
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Псевдоним19:34, 04.04.2016#
видимо это твой магазин, раз так яро защищаешь. . . . если накручивать положенных 30 %, то будет и покупатели довольны и продавцы отобьют своё положенное1 какого хрена на народе то наживаться - на простых смертных?1 вы сделайте ассортимент разнообразный и цены адекватные - тогда у вас и проходимость будет стабильная. . . . . а если нет жилки в управлении бизнеса, то какого хрена им вообще заниматься?1
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