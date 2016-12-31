С "Боярышником" на Новый год будут проблемы

Факт незаконной продажи «Боярышника» и дезинфицирующего средства установлен специалистами Роспотребнадзора во Владивостоке в ходе рейдовой проверки, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства по Приморскому краю.

«Тридцатого декабря 2016 года в ходе рейдовой проверки специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю установлено, что в павильоне без вывески по адресу Владивосток, улица Шилкинская, 11а неустановленным лицом реализуется спиртосодержащая продукция с названием “Боярышник” по цене 30 рублей за бутылку. В подсобных помещениях магазина обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции “Вита-Септ” в бутылках по 100 миллилитров в количестве шесть ящиков по 50 бутылок в каждом. Необходимая документация на продукцию не представлена», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, указанная продукция изъята из оборота, а информация направлена в органы внутренних дел для принятия мер.

Между тем, сети магазинов бытовой химии и парфюмерии обратились к властям с предупреждением о риске приостановки работы из-за запрета продажи непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет РБК, объединение магазинов бытовой химии и парфюмерии «Дрогери союз» в среду, 28 декабря, обратилось с письмами к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в которых предупредило о рисках остановки продаж из-за запрета на реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов, пишут «Ведомости». Представитель союза подтвердил, что такие обращения действительно были отправлены.

Как указывается в письмах «Дрогери союза», существует много товаров, которые не являются парфюмерией, однако содержат этиловый спирт на уровне выше 25%. При этом приводятся примеры — лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях, лаки для волос.

При этом, подчеркивают авторы обращений, под запрет не подпадает одеколон «Тройной», содержащий этиловый спирт меньше 25% и стоящий 15 руб. «Фактически же, на сегодняшний день из продаж изымается, например, лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69% и розничной стоимостью около 400 руб.», — отмечается в обращении.

Как пишут «Ведомости», некоторые производители действительно сочли, что их продукция подпадает под постановление. В частности, российская «дочка» P&G, ООО «Проктер энд Гэмбл», направила письмо партнерам, в котором сообщила, что ее товары подпадают под постановление. Письмо, сообщает газета, получили две розничные сети. В нем говорится, что в лосьонах после бритья Old Spice, Gillette, некоторых средствах по уходу за волосами Head&Shoulders, Pantene Pro-V содержится больше 25% этилового спирта.

По данным «Коммерсанта», выводы «Дрогери союза» подтверждает территориальное управление Роспотребнадзора по Тверской области. В письме организации ретейлерам говорится, что ограничения распространяются и на средства по уходу за кожей, волосами, ногтями, средствами для укладки, для ванн и другую аналогичную продукцию. В Оренбургской области, отмечает газета, пошли дальше: губернатор подписал распоряжение, согласно которому запрещается продажа (за исключением аптек) спиртосодержащей продукции, реализуемой в виде лосьонов, тоников, настоек. В Пермском крае, пишет издание, пришлось убрать с полок лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%, цена которого превышает 400 руб., рассказал представитель «Дрогери союза» Константин Пьянков.

Пьянков отметил, что у постановления Роспотребнадзора двоякое толкование, которое несет коррупционную составляющую — исполнение документа «отдано на откуп территориальным органам».

Приостановить на месяц реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25% предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря согласился с ее предложением.

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней начал действовать в России с 26 декабря. Постановление было выпущено Роспотребнадзором. Позже, однако, служба уточнила список косметических средств, которые не подпадают под запрет, — речь идет о спиртосодержащих косметических средствах, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, или консистенцию, которая предотвращает использование данной продукции в качестве суррогата алкоголя.

Запрет был введен после массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутской области. По последним данным, которые приводил Минздрав региона, в результате отравления погибли 74 человека, а пострадали 120. Ранее в среду, 28 декабря, представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в рамках уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» по ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), предъявлены обвинения 16 фигурантам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.