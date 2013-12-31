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В Росстате оценили стоимость новогоднего оливье

31 Декабря 2013, 19:40 | В России

Стоимость продуктов для приготовления салата оливье (если готовить его с вареной колбасой) в 2013 году составит 255 рублей против 237 рублей в прошлом году. Об этом заявил руководитель Росстата Александр СУРИНОВ, передает РИА «Новости». Сколько именно салата можно приготовить из продуктов, приобретенных на эти деньги, Суринов не уточнил.

По словам Суринова, в целом набор продуктов для организации новогоднего стола обойдется в текущем году одной российской семье в 4019 рублей, на 7,7 процента дороже по сравнению с 2012-м. В набор включены продукты для салата оливье, конфеты, фрукты и овощи, один торт, чай, коньяк, вино и минеральная вода. Глава Росстата отметил, что в Москве новогодний стол будет дороже, чем в среднем по России: 4959 рублей.

В Росстате также назвали самые популярные подарки, которыми на Новый год обмениваются россияне. В числе таких подарков игры и игрушки для детей и подростков, декоративная косметика, кремы, шампуни, полотенца, скатерти и салфетки, а также духи.

Общие траты россиян на празднование Нового года, по разным оценкам, составят в этом году около 16-19 тысяч рублей. При этом на подарки приходится примерно половина суммы. В прошлом году сообщалось, что средние расходы жителей России на зимние праздники выросли по сравнению с докризисным периодом в полтора раза.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Росстат 



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