Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Росстате оценили стоимость новогоднего оливье
Стоимость продуктов для приготовления салата оливье (если готовить его с вареной колбасой) в 2013 году составит 255 рублей против 237 рублей в прошлом году. Об этом заявил руководитель Росстата Александр СУРИНОВ, передает РИА «Новости». Сколько именно салата можно приготовить из продуктов, приобретенных на эти деньги, Суринов не уточнил.
По словам Суринова, в целом набор продуктов для организации новогоднего стола обойдется в текущем году одной российской семье в 4019 рублей, на 7,7 процента дороже по сравнению с 2012-м. В набор включены продукты для салата оливье, конфеты, фрукты и овощи, один торт, чай, коньяк, вино и минеральная вода. Глава Росстата отметил, что в Москве новогодний стол будет дороже, чем в среднем по России: 4959 рублей.
В Росстате также назвали самые популярные подарки, которыми на Новый год обмениваются россияне. В числе таких подарков игры и игрушки для детей и подростков, декоративная косметика, кремы, шампуни, полотенца, скатерти и салфетки, а также духи.
Общие траты россиян на празднование Нового года, по разным оценкам, составят в этом году около 16-19 тысяч рублей. При этом на подарки приходится примерно половина суммы. В прошлом году сообщалось, что средние расходы жителей России на зимние праздники выросли по сравнению с докризисным периодом в полтора раза.
Новости тематики
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Что ждет экономику России в 2018 году
- Сенатор от Приморья поставила вопрос о качестве детского питания в стране
- Власти обеспокоены ростом зарплат россиян
- "1982 год во Владивостоке был годом всеобщего дефицита, талонов на всё, голых полок в магазинах и огромных очередей"
- Стало известно, какие продукты точно подорожают к осени
- Власти признали, что на полках магазинов половина рыбопродукции – подделка и контрафакт
- В России выросла минимальная цена на водку
- Системы водоснабжения защитят от террористов за счет населения
Новости раздела
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!