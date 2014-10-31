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Жилье в России может подешеветь в ближайшее время

31 Октября 2014, 14:35 | В России

В ближайшее время жилье в России может подешеветь. Это произойдет за счет сокращения числа согласований при строительстве - вместо 220 их теперь будет 134. Эксперты уверены, что застройщики только на подготовительном этапе смогут сэкономить миллионы рублей, что в конечном итоге должно отразиться на цене квадратного метра.

Постановление правительства "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" вступает в силу 7 ноября. Как пояснили в минстрое, речь идет о максимальном количестве процедур, которые должны пройти застройщики. На практике же число согласований зависит от каждого конкретного проекта - их может быть и 100, а может и 40.

"Появление исчерпывающих перечней позволит сократить сроки прохождения процедур и затраты строительных компаний, - заявил "РГ" замдиректора департамента госуслуг в строительстве и разрешительной деятельности минстроя Вячеслав Кошевой. - Снижение административных барьеров, безусловно, станет дополнительным импульсом развития строительной сферы". Это позволит привлечь на рынок новые компании, что должно повысить конкуренцию, а значит оказать влияние на качество и доступность строящегося жилья, отметили в ведомстве.

Эксперты подсчитали, что еще совсем недавно для строительства одного многоквартирного дома застройщикам необходимо было потратить на согласования в среднем три года и больше 20 миллионов рублей. Вполне естественно, что свои издержки застройщики закладывали в стоимость квадратного метра. Теперь ситуация должна измениться - в минстрое создали все условия для того, чтобы жилье в России подешевело.

Застройщики на подготовительном этапе сэкономят миллионы рублей, что в конечном итоге должно отразиться на цене квадратного метра

Между тем резкого падения цен на квартиры в России ожидать не стоит, заявила "РГ" директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ Ирина Ирбитская. Стоимость квадратного метра в первую очередь упадет только в тех регионах, где чиновники быстрее остальных приспособятся к новым правилам игры. И не на словах, а на практике смогут сократить сроки согласования. "Тогда застройщик точно на этом сэкономит, но пустит ли он лишние средства на сокращение продажной цены, большой вопрос, - отметила он. - Здесь все будет зависеть от региональных властей, спроса на рынке недвижимости и честности самих компаний".

А вот президент Ассоциации строителей России Николай Кошман считает, что нужно сокращать не только количество согласований, но и время их прохождения. "Сроки должны быть ограничены законодательно, - уверен он. - Все административные процедуры должны занимать не больше двух-трех месяцев. А то, зная наших чиновников, они и несколько согласований могут растянуть на год".

Кстати, в минстрое останавливаться на достигнутом не собираются. Уже в следующем году перечень обязательных согласований может сократиться еще на 40 пунктов - будут отменены избыточные и дублирующих процедуры, включенные в исчерпывающий перечень.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: жилье  постановление 



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Комментарии

  • Псевдоним16:13, 31.10.2014#

    Статью можно было бы озаглавить так: " Застройщики скоро начнут зарабатывать больше". Просто прибыль у них увеличится из-за того, что меньше согласований и все. Цена не от этого зависит, а от спроса и предложения. Будет больше предложение - будет меньше цена.

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