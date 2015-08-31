www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Туризм
Распечатать

Российские турагентства пожаловались в ФАС на Booking.com

31 Августа 2015, 17:00 | В России

Российское туристическое агентство «Онлайнтур» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобами на интернет-сервис бронирования отелей Booking.com. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ». Представители агентства недовольны тем, что конкурент обязывает работающие с ними отели гарантированно предоставлять своей системе лучшие цены на номера и этим способствует монополизации рынка.

ООО «Онлайнтур» направило в ФАС сразу две жалобы. В одной компания просит проверить Booking.com по закону «О защите конкуренции», во второй — на соответствие закону «О рекламе».

Как утверждают в турагентстве, интернет-сервис незаконно требует от отелей, представленных в его системе бронирования, гарантировать «самую низкую цену». Такое требование предполагает, что отель не может выставить один и тот же номер на собственном сайте дешевле, чем он стоит на Booking.com.

В долгосрочной перспективе подобная практика может привести к полной монополизации рынка бронирования гостиниц в России, считают в «Онлайнтур». По данным «Коммерсанта», в настоящее время на Booking.com уже приходится более 50% всего российского сегмента бронирования отелей.

Вторая жалоба туристического агентства связана с рекламой на Booking.com, которая утверждает, что пользователи сервиса могут заказывать отели по «гарантированно лучшей цене» и «без комиссии». В ФАС уточнили, что пока не зарегистрировали ни это, ни другое обращение российской компании.

В июле закон, запрещающий Booking.com требовать от отелей «лучшей цены» исключительно для собственной системы бронирования, был принят во Франции. Согласно новым нормам, местные отели могут выставлять номера на собственных сайтах по любой стоимости, которую посчитают оправданной.

На принятие закона ушло больше двух лет. Провести его через правительство удалось при непосредственном давлении группы отелей AccorHotels и профсоюза работников гостиничного бизнеса UMIH. Обе организации настаивали на том, что предлагаемые ими меры улучшат конкуренцию на рынке и способствуют его развитию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ФАС  турфирма  туризм  booking.com  турагенство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • allex19:52, 31.08.2015#

    обязывает работающие с ними отели гарантированно предоставлять своей системе лучшие цены на номера(с) ну да. . . конкурировать то они не могут в реале. надо же по расейски. . . предлагать дерьмовые номера за космические цены.

  • Ник20:01, 31.08.2015#

    Кто-то заставляет гостиницы работать с booking. com?Создавайте свои сайты, свои системы бронирования. Хочется подмазаться к раскрученному готовому проекту? тогда не нойте.

  • чухонская ГЭС20:15, 31.08.2015#

    вот же москали драные ! то им Птичье Молоко жить мешает, то вооking. com

  • поЦоны с раЁна15:20, 01.09.2015#

    Заказывал отели 2 года назад на booking. com в Тае - на)(уй идут турфирмы со своими конячьими ценниками

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru