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Российские турагентства пожаловались в ФАС на Booking.com
Российское туристическое агентство «Онлайнтур» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобами на интернет-сервис бронирования отелей Booking.com. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ». Представители агентства недовольны тем, что конкурент обязывает работающие с ними отели гарантированно предоставлять своей системе лучшие цены на номера и этим способствует монополизации рынка.
ООО «Онлайнтур» направило в ФАС сразу две жалобы. В одной компания просит проверить Booking.com по закону «О защите конкуренции», во второй — на соответствие закону «О рекламе».
Как утверждают в турагентстве, интернет-сервис незаконно требует от отелей, представленных в его системе бронирования, гарантировать «самую низкую цену». Такое требование предполагает, что отель не может выставить один и тот же номер на собственном сайте дешевле, чем он стоит на Booking.com.
В долгосрочной перспективе подобная практика может привести к полной монополизации рынка бронирования гостиниц в России, считают в «Онлайнтур». По данным «Коммерсанта», в настоящее время на Booking.com уже приходится более 50% всего российского сегмента бронирования отелей.
Вторая жалоба туристического агентства связана с рекламой на Booking.com, которая утверждает, что пользователи сервиса могут заказывать отели по «гарантированно лучшей цене» и «без комиссии». В ФАС уточнили, что пока не зарегистрировали ни это, ни другое обращение российской компании.
В июле закон, запрещающий Booking.com требовать от отелей «лучшей цены» исключительно для собственной системы бронирования, был принят во Франции. Согласно новым нормам, местные отели могут выставлять номера на собственных сайтах по любой стоимости, которую посчитают оправданной.
На принятие закона ушло больше двух лет. Провести его через правительство удалось при непосредственном давлении группы отелей AccorHotels и профсоюза работников гостиничного бизнеса UMIH. Обе организации настаивали на том, что предлагаемые ими меры улучшат конкуренцию на рынке и способствуют его развитию.
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обязывает работающие с ними отели гарантированно предоставлять своей системе лучшие цены на номера(с) ну да. . . конкурировать то они не могут в реале. надо же по расейски. . . предлагать дерьмовые номера за космические цены.