Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными

С 5 ноября вступают в силу новые правила перевоза покупок из магазинов беспошлинной торговли

Новые правила, регулирующие нормы провоза ручной клади на рейсах российских авиакомпаний, вступят в силу с 5 ноября. В последний момент Минтранс внес в них изменение, касающееся провоза товаров из магазинов беспошлинной торговли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Недавно в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Затем были пересмотрены нормативы провоза ручной клади для так называемых «безбагажных» тарифов — в результате список разрешенных к провозу вещей список был сокращен.

Без дополнительной платы пассажирам теперь разрешается перевозить лишь дамские сумки и мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. Помимо того, в перечень были включены рюкзаки, лекарственные препараты и товары, приобретенные в магазинах Duty Free — причем в тексте законопроекта от 9 октября никаких ограничений по объему беспошлинных покупок нет.

Однако 24 октября Минюст РФ зарегистрировал документ в новой редакции. Отличия на первый взгляд кажутся незаметными, но по факту они делают покупки в магазинах Duty Free бессмысленными. В документе теперь говорится о бесплатном провозе «товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованных в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика».

Получив право регулировать размер пакета Duty Free, авиакомпания может озвучить любые параметры, вплоть до самых абсурдных. Между тем, в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли представлены товары самого разного размера: от крохотных флаконов духов до одежды или техники. Никакой гарантии того, что российские авиакомпании установят приемлемые нормы, нет.