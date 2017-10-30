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Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
С 5 ноября вступают в силу новые правила перевоза покупок из магазинов беспошлинной торговли
Новые правила, регулирующие нормы провоза ручной клади на рейсах российских авиакомпаний, вступят в силу с 5 ноября. В последний момент Минтранс внес в них изменение, касающееся провоза товаров из магазинов беспошлинной торговли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Недавно в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Затем были пересмотрены нормативы провоза ручной клади для так называемых «безбагажных» тарифов — в результате список разрешенных к провозу вещей список был сокращен.
Без дополнительной платы пассажирам теперь разрешается перевозить лишь дамские сумки и мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. Помимо того, в перечень были включены рюкзаки, лекарственные препараты и товары, приобретенные в магазинах Duty Free — причем в тексте законопроекта от 9 октября никаких ограничений по объему беспошлинных покупок нет.
Однако 24 октября Минюст РФ зарегистрировал документ в новой редакции. Отличия на первый взгляд кажутся незаметными, но по факту они делают покупки в магазинах Duty Free бессмысленными. В документе теперь говорится о бесплатном провозе «товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованных в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика».
Получив право регулировать размер пакета Duty Free, авиакомпания может озвучить любые параметры, вплоть до самых абсурдных. Между тем, в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли представлены товары самого разного размера: от крохотных флаконов духов до одежды или техники. Никакой гарантии того, что российские авиакомпании установят приемлемые нормы, нет.
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