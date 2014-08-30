1 сентября в России стартует очередная программа утилизации старых автомобилей

Правительство поддержит российский автопром новой масштабной программой утилизации старых автомобилей. Она стартует 1 сентября и продлится до конца года. Под новую программу будет выделено 10 млрд руб., это позволит отправить в утиль 170 тыс. машин. Автовладельцы получат возможность сдавать автомобили не только в утиль, но и по программе trade in. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «Газетe.Ru».

Минпромторг РФ объявил о запуске 1 сентября новой масштабной программы утилизации старых машин. На такие меры правительство пошло из-за серьезного падения спроса на новые автомобили – аналогичные меры в 2010–2011 годах позволили заметно подстегнуть продажи.

Как заявил в четверг глава ведомства Денис МАНТУРОВ, программа затронет все машины старше шести лет. «Программа будет распространяться на все категории автомобилей: легковые, внедорожники, грузовики, автобусы и т.д.», — заявил он.

В отличие от предыдущей программы, машину можно не только отправить в утиль с получением скидки, но и сдать в trade in. При этом автовладельцу предлагают приобрести у дилера со скидкой новую. «Причем без разницы, сдаешь грузовик и покупаешь легковую либо наоборот», — отметил министр.

По его словам, в рамках программы предполагается реализовать более 170 тыс. автомобилей разных классов.

Мантуров пояснил, что в программе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. «В данном случае мы не делаем разницы между автомобилями как физических лиц, так и юридических», — добавил он.

На финансирование программы правительство выделит 10 млрд руб. Источники финансирования уже согласованы с Минфином. По словам министра, средства будут выделяться из тех лимитов, которые уже доведены до Министерства промышленности и торговли РФ путем перераспределения с других направлений поддержки.

«Средства будут доводиться до субъектов РФ в виде субвенций в конце этого года. Поэтому сама программа будет осуществлять с 1 сентября непосредственно автодилерами за счет поставок автопроизводителей, за собственный счет автопроизводителей с последующей компенсацией», — пояснил Мантуров.

Сумма компенсации по программе утилизации составит от 40 тыс. руб. за сданный легковой автомобиль до 350 тыс. руб. за грузовой. «Что касается trade-in, от 40 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Разница небольшая, но тем не менее она имеется», — заявил министр.

По словам министра, возможность продления новой программы обсудят не раньше 2015 года. «Что касается следующего года, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке и как будет складываться обстановка с производством автомобилей, — заметил Мантуров. — Принимать какие-либо решения по стимулированию рынка в зависимости от того, как какие сегменты будут развиваться, планируется не ранее середины следующего года».

Как пояснили «Газете.Ru» в Минпромторге, автодилеры к участию к программе уже должны быть готовы.

«Ясности, каким образом можно будет получить скидку, пока нет. Будут ли это сертификаты на получение скидки или же автолюбителям будет предложен другой вариант, накануне запуска программы пока еще остается неизвестным», — отметил источник в ведомстве.

О том, что Минпромторг готовит новую программу утилизации, стало известно в начале августа. Меры по поддержке автопрома были вызваны сильным спадом продаж на российском рынке: с января по июль отмечается снижение на 10%. Однако окончательное решение о запуске новой программы до сегодняшнего дня озвучено не было – в правительстве обсуждали саму необходимость мер поддержки, не склоняясь в пользу того или иного варианта.

Напомним, что предыдущая программа утилизации действовала с 1 января 2010 года до 31 декабря 2011-го. Изначально планировалось, что программа должна продлиться до декабря 2010-го, но она стала пользоваться такой популярностью, что власти решили продлить ее еще на два месяца.

В общей сложности на реализацию программы из бюджета было выделено свыше 16 млрд руб., что позволило резко увеличить как производство машин в России, так и их продажи.

«Любая мера сможет поддержать авторынок — и программа утилизации в предложенном варианте в том числе, — рассказал «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитал» Владимир БЕСПАЛОВ. — Думаю, что в среднем размер выплаты по утилизации легкового автомобиля составит около 70 тыс. руб. То, что программу вводят уже с 1 сентября, не так страшно: те потребители, которые собирались покупать машину, следили за ситуацией и без труда разберутся что к чему».

Беспалов считает, что благодаря новой программе падение авторынка составит 10%, притом что в ноябре-декабре рынок уйдет в минус на 5% относительно показателей этих же месяцев 2013 года.

«Сентябрь не будет показательным: программа станет постепенно набирать обороты. Но уже в октябре эффект от программы будет ощутим», — поясняет эксперт.

В свою очередь, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом компании «Авто АЛЕА» Александр СМИРНОВ уверен, что дилеры успеют среагировать оперативно, и никаких проблем с запуском программы со стороны дилеров не возникнет.

«Новость от Минпромторга мы прочитали сегодня в СМИ, — сообщил Смирнов «Газете.Ru». – Этой меры дилеры ждали действительно давно. Но рассчитывать на ее смогут только те дилеры, которые продают автомобили, производимые в России. Хорошо, что действие программы будет распространяться и на трейд-ин. Клиентам будет удобно работать с дилерами напрямую. При этом никаких заминок с участием в программе со стороны дилеров не будет. Ведь никакой особой подготовки для этого не требуется – нужно только принять автомобиль и подготовить необходимые документы. Если покупателям компенсируют 50-60 тыс. рублей – это может стать хорошим стимулом для принятия решения о покупке автомобиля. Мы уверены, что запуск программы оживит авторынок в России. В тоже время нельзя забывать, что это больше таблетка, чем настоящее лечение».

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.