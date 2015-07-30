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Кофе в России включат в список социально значимых товаров
Минпромторг поддержал идею о включении кофе в список социально значимых продуктов (ряд товаров, розничная цена которых регулируется государством), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Ранее представители «Росчайкофе» предложили Госдуме для рассмотрения законопроект, согласно которому на кофе предусмотрено снижение НДС с 18 до 10%.
— Полагаю, что логично было бы включить кофе в перечень социально значимых продуктов. Однако официально в Минпромторг не поступали такие предложения. В случае повышения цен на данный товар включение в этот перечень позволит зафиксировать правительству цену, — считает Евтухов.
В перечне социально значимых товаров из 24 наименований, утвержденном правительством, есть черный чай, но нет кофе. Правительство имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на эти товары, если они в каком-либо регионе за 30 дней подорожали более чем на 30%. Заморозка цен может длиться не более 90 дней. Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» был принят после предыдущего кризиса в 2009 году. Однако власти еще ни разу не использовали возможность вводить предельные цены на социально значимые продукты.
Напомним, что, по данным Росстата, в январе 2015 года продукты питания в России подорожали на 20,7% по сравнению с январем прошлого года. По итогам 2014 года продовольственная инфляция составила 15,7%. Резкий рост цен на продукты спровоцировал появление ряда законодательных инициатив — так, депутат Госдумы Олег Нилов подготовил законопроект, согласно которому предлагалось ограничить наценку на отпускную стоимость товара производителем размером не более 15%. Другим законопроектом, внесенным Александром Потаповым, предлагалось штрафовать магазины, необоснованно повышающие цены на социально значимые продукты, если наценка на них превышает 20%.
Ранее Российская ассоциация производителей чая и кофе подготовила и предложила для рассмотрения Госдумы законопроект, в соответствии с которым чай и кофе попадают в другой перечень социально значимых товаров — содержащийся в Налоговом кодексе. НДС на эти товары снижен с 18 до 10%. Сейчас в этот список входят в том числе мясо и продукты из него (за исключением деликатесов), молоко, яйца, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, мука, макаронные изделия, многие виды рыбы, овощи, продукты детского и диетического питания.
Как ранее отмечал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, рынок чая и кофе до сих пор не может прийти в себя от декабрьского скачка валют. В начале 2015 года рост цен на кофе на фьючерсном рынке оказался рекордным за последние 10 лет. Цены на доставку зерен арабики в марте на бирже за один день выросли на 9,1%, до $1,52 за фунт. Таким образом в годовом выражении рост составил 38%. Вскоре последовало повышение цен на кофе в торговых сетях и кафе.
В законопроекте, разработанном «Росчайкофе», налог предлагается снизить для всех компаний — и российских, и зарубежных. В организации надеются, что таким образом удастся снизить розничную стоимость продукции.
По мнению экспертов, в список социально значимых продуктов должен попасть только кофе российского производства — из импортированных зерен арабики, однако сделанный в РФ.
— Весь кофе никак не может считаться социально значимым, здесь нужно применять дифференцированный подход — например, по месту производства. Получать какие-либо налоговые льготы может только российский производитель, тем более что российский кофе как раз больше относится к массовому продукту, а не к элитарному. Кофе же редких сортов является предметом роскоши и потребляется средним классом и выше, — отмечают представители Агентства политических и экономических коммуникаций.
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Любой кофе - импортный товар, у нас он не выращивается. Фасуешь в России - и уже производитель. . .