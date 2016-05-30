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Чиновники хотят подчинить себе весь российский Интернет

30 Мая 2016, 12:24 | В России

Минкомсвязи разработало законопроект с условным названием «Об автономной системе интернет. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости», это комплекс поправок в законы «О связи» и «Об информации...», они дают государству большие возможности по контролю над всей инфраструктурой российского интернета.

Законопроект вводит в отраслевое законодательство новый пункт – «Регулирование российской части сети интернет». В нем говорится, что государство будет регулировать всю критическую инфраструктуру рунета – национальные домены .ru и .рф, точки обмена трафиком, все автономные системы (сети связи, принадлежащие юридическим и физическим лицам) и государственную информационную систему обеспечения устойчивости сети.

Сейчас доменными именами .ru и .рф управляет некоммерческая организация – Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ): она аккредитовывает регистраторов доменов и регламентирует правила регистрации. Точками обмена трафика владеют различные компании, но самая крупная – MSK-IX – уже контролируется госоператором «Ростелеком».

Если проект станет законом, то регулирование всех критических элементов инфраструктуры рунета станет исключительным правом государства. А единой точкой управления – федеральный орган исполнительной власти, назначенный правительством. Этот орган будет заключать контракты на управление рунетом и на функционирование критических элементов сети, говорится в документе. Например, такой контракт может быть заключен с КЦ, владельцами точек обмена трафиком и операторами. В чем будет заключаться роль госоргана во всех процессах, которые сейчас работают без вмешательства государства, в документе не уточняется.

Также законопроект подразумевает установление контроля над интернет-трафиком, который идет через границу. Документ обязывает владельцев всех автономных систем, обменивающихся трафиком с зарубежными сетями, «установить технические средства контроля трансграничного трафика». Речь идет о системе СОРМ, дающей доступ к данным правоохранительным органам.

Кроме того, по документу, в России должна быть создана единая федеральная информационная система обеспечения целостности и устойчивости рунета. В нее будут включены системы доменных имен (DNS, Domain Name System), IP-адресации (IP-адрес – уникальный адрес компьютера в сети), мониторинга трафика. Ранее российские чиновники не раз говорили, что стране нужны свои резервные системы IP-адресации и DNS: это обеспечит безопасность рунета в том случае, если иностранные компании, контролирующие критическую инфраструктуру, отключат Россию от интернета.

Cейчас все IP-адреса выдает операторам голландская компания RIPE NCC, операторы в автоматическом режиме постоянно обращаются к базе данных этой компании и на ее основе строят маршруты трафика. Если из реестра RIPE NCC пропадет информация о российских IP-адресах, то весь рунет «ляжет» минимум на сутки, говорил ранее федеральный чиновник. Копии базы IP-адресов есть у большинства крупных операторов и во время учений по устойчивости рунета в 2014 г. выяснилось, что рунет продолжит работать даже при отключении, возражает источник в интернет-компании.

Если госорган получит функцию выдачи адресов операторам, то это не добавит безопасности рунету, уверен он: это будет дополнительная прокладка между RIPE NCC и операторами, которая замедлит их работу, заставив, например, согласовывать с чиновниками изменение маршрутов трафика.

Из проекта следует, что государство будет контролировать все сети, созданные физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Пользователи таких сетей будут зарегистрированы: все получившие IP-адрес в такой сети обязаны предоставить государству сведения о себе для размещения в государственной информационной системе, следует из документа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: интернет  Минкомсвязи  чиновник  ip 



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Комментарии

  • АйБолит12:38, 30.05.2016#

    не ну а чё?? сказал что Путину не доверяешь - искать долго не придётся. . сказал что Медведю место на севере - тебя тут же обеспечивают бесплатной путёвкой в солнечный Магадан. Похоже Россия скоро будет не только привлекать инвесторов из Китая, но и идти верной дорогой дорогой нам партии ЕР!!!

  • Псевдоним12:43, 30.05.2016#

    В Северную Корею

  • Псевдоним13:02, 30.05.2016#

    вперед в северную корею!

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