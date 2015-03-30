Эксперты прогнозируют новые банкротства в туристической отрасли

Для туристической отрасли прошлый год оказался настоящим кошмаром: еще до разговоров об экономическом кризисе прокатилась волна банкротств турфирм, россияне все реже стали отдыхать за рубежом. Никаких предпосылок для изменения отрицательной динамики нет, полагают эксперты, несмотря на то что во многих странах Европы предлагают специальные скидки для туристов из России. На этом фоне идет подъем внутреннего туризма: его доля будет продолжать увеличиваться, поэтому даже крупные туроператоры решили обратить внимание на развитие внутрироссийского сегмента в своих продажах. Подробности в материале деловой газеты «Золотой Рог».

По данным Ростуризма, в прошлом году число граждан РФ, посетивших зарубежные страны, снизилось на 15% по сравнению с 2013 годом, до 45,9 млн. Зимний сезон показал спад по массовым направлениям, и, судя по опросам, такая тенденция может сохраниться и в период летних отпусков. Теряют популярность в первую очередь европейские страны - не только из-за девальвации рубля (рост стоимости туров из-за привязки к валюте цен авиабилетов и отелей), но и в целом из-за обоюдных санкций ЕС и России. О ситуации на рынке шла речь в онлайн-конференции "Туризм во время кризиса: какой отдых россиянам по карману?", организованной инвесткомпанией "Финам".

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Опрошенные эксперты скептически относятся к возвращению благодатной эры зарубежного туризма. Прогнозируют, что отдых в самой России будет расти куда быстрее.

"Выездной поток стабилизируется на новом, низком уровне, а если рубль начнет укрепляться - турпоток будет медленно расти. Вероятно банкротство нескольких операторов на выезде, - говорит основатель и генеральный директор туристической компании "Дельфин" Сергей РОМАШКИН. - Что касается внутреннего туризма, здесь хорошие перспективы: рынок растет, география поездок расширяется, появляются новые игроки. Принято считать, что нынешний взлет внутреннего туризма - следствие ослабления рубля и кризиса. Я бы добавил, что рост патриотических настроений - так же фактор при выборе места отдыха. Кроме того, мы росли и год, и два назад. Это - не кратковременное "озарение" туристов, а еще и долгосрочный рост интереса к турам по России".

Эксперты считают, что в текущей ситуации туроператорам придется частично переориентироваться на внутренний туризм и сочетать его с доступными направлениями за рубежом - помимо Турции и Египта это ряд стран Восточной Европы - например, Сербия, Хорватия, Черногория, а также некоторые азиатские страны (Шри-Ланка) и Индия.



"Впрочем, не нужно питать иллюзий, что переориентация игроков на внутренний туризм полностью покроет потери от сократившегося потока туристов. Простая модель - средний чек по зарубежным перелетам в 2014 году составлял 14 тыс. рублей, по внутренним - 7 тыс. Таким образом, даже если 100% туристов, отказавшихся от зарубежных поездок, заменит их на внутренние путешествия, объем рынка в рублях все равно снизится. В то же время, растут продажи через онлайн-канал и доля онлайн-трэвел агентств (ОТА). Если сейчас доля туроператоров и ОТА распределяется как 75% на 25%, по нашей оценке в течение двух лет она может превратиться в 50% на 50%. ОТА дает больше возможностей выбора - в том числе нестандартных - и является агрегатором большого количества предложений для клиента. Среди ОТА наиболее устойчиво чувствуют себя диверсифицированные игроки - те, кто продает не только билеты, но и другие услуги, а также концентрируется и на внешних, и на внутренних путешествиях. Например, у "Связного Трэвел" свыше 80% объема продаж авибилетов приходится на внутренние перелеты - поэтому в условиях снижения спроса и отказа россиян от заграничных поездок мы практически не заметили оттока клиентов", - говорит директор "Связной Трэвел" Алексей ДОРОШ.

А вот иностранных туристов с декабря 2014 года стало меньше на 12-15%. Основная масса иностранцев (до 95%) посещает только два города: Москву и Санкт-Петербург. Редкие энтузиасты достигают Байкала или Камчатки, отмечает Сергей Ромашкин.

Бюджетно, но приятно

Опрошенные эксперты предложили свои варианты бюджетного отдыха - 40 тыс. рублей на человека.

"Россия: Крым и Сочи. Пляж: Турция, Греция и Болгария. Экскурсионка: Прибалтика, Германия (сейчас есть прямые рейсы за 8-9 тыс. рублей из Москвы), Финляндия" - генеральный директор онлайн-трэвел агентства Biletix Александр СИЗИНЦЕВ.

"Болгария (билет 11,8 тыс. рублей + отель на неделю в пределах 18К). Хорватия (билет 11,4 тыс. рублей + отель на неделю можно найти за 24К). Черногория (билет 11,9 тыс. рублей + отель есть и за 20К). При большом желании можно даже в Испанию слетать за 12,6 тыс. рублей, но с жильем сложнее - апартаменты или хостел. Хотя, можно найти и отель скромный", - PR-директор туристического поисковика Aviasales.ru Янис ДЗЕНИС.

"Также можно в Прибалтику к морю - будет вполне бюджетно", - директор по развитию направления Отели DaTravel.com Федор ЕГОРОВ.

Доверяй, но не рискуй

Эксперты в один голос отмечают, что это лето обещает быть очень непростым для туркомпаний , советуют организовывать свой отдых самостоятельно.

"В силу кризиса и прошлого года, туркомпании практически перестали бронировать оптом отели и чартеры, и, соотвественно, получать огромные скидки за объемы. Это неминуемо приведет к удорожанию пакетных туров, и, как следствие, к еще большему оттоку туристов в самостоятельные путешествия. Кроме того, большая часть людей которая все эти годы путешествовала по распродажным и горящим путевкам вообще откажется от поездок", - говорит генеральный директор онлайн-тревел агентства Pososhok.ru Кирилл ФАМИНСКИЙ.

Проблема в том, что практически не существует критериев по которым турист может определить надежность туркомпании, покупка тура в наше время это рискованное предприятие, отмечает Фаминский. Принятие закона о страховании это возможность для государства избежать дополнительных финансовых затрат при спасении туристов, для самих туристов это мало что значит, так как в случае банкротства туркомпании государство и так их спасало. Да и платить за это придется самим же туристам, что сделает стоимость путевки дороже.

"К сожалению, ситуация с риском банкротств туроператоров глобально не улучшилась и новые банкротства, по моему мнению, еще впереди. Поэтому организуйте свой отдых самостоятельно, бронируя все необходимое для этого онлайн", - рекомендует Александр Сизинцев.

"Волна 2014 года закончилась, следующая пока не пришла. Думаю, операторы, пережившие зиму, останутся на рынке. Ослабление рубля будет по-прежнему снижать выездной поток туристов. Операторы должны сокращать издержки, снижать риски, и заняться, наконец, внутренним туризмом. Собственно, многие уже вышли на новый для себя рынок - российский", - говорит Сергей Ромашкин.

Алексей Дорош отмечает появление нового страхового продукта - по сути, это страховка от отмены поездки, которая включает в себя обязательные риски банкротства. Стоимость такого продукта выше привычных страховок для выезжающих за рубеж - она может составлять 5-7% от стоимости тура. Тем не менее, эта сумма в любом случае ниже, чем потери в случае банкротства туроператора.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.