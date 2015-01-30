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Мобильных операторов уличили в крупном обмане клиентов
Тарифы на сотовую связь, которые снижались в России несколько лет, как и ожидалось поползи вверх, пишет деловая газета «Золотой Рог». Однако официально пока выросли только звонки в роуминге. А для того, чтобы не распугать абонентов резким повышением тарифов на внутреннюю связь операторы решили подзаработать неявными и не вполне корректными способами.
Как информирует деловая газета «Золотой Рог», теперь можно не удивляться, если ваш планшет или телефон вдруг подпишется на приложения «самостоятельно».
Так корреспондент «Золотой Рог» вернувшись в январе из командировки в Москву вдруг обнаружил, что кроме ежемесячной абонентской платы с него списали еще несколько раз по 100 (сто) с лишним рублей за опции, которых он не подключал. Разъяснить ситуацию помогли в офисе продаж оператора большой тройки, где была приобретена сим-карта. Оказалось, что как только телефон зарегистрировался в московской сети оператор автоматически подписал его сразу на несколько опций: пакет звонков между регионами и пакет смс между регионами.
Менеджер салона, которому был задан вопрос, почему услуги были подключены без спроса и как так получилось, что об их подключении оператор даже проинформировать не удосужился, промолчал и лишь предложил отключить ненужные услуги.
«Если вам не нужны данные услуги вы можете их отключить», - повторял инструкцию по отработке данного возражения продавец с невозмутимым выражением лица. Ничего добиться не удалось и у администратора салона. Пришлось просто отключить услуги и подарить компании почти 300 рублей.
Схожую ситуацию описывает и «Российская газета», когда еще одна из сотовых компаний большой тройки стала брать деньги за уведомление абонента о том, что ему звонили, когда он был вне доступа. Но эсэмэску, что теперь информация о пропущенных звонках стоит денег, компания, конечно, не прислала.
Более того владельцев симок для выхода в Интернет подписывают теперь на незаказанные платные приложения. Получается планшет подписывается сам на услуги, уведомления на него не приходят, так как смс он не получает. И у абонента снимают деньги.
У корреспондента «РГ» модем подписался на ресурс по просмотру фильмов, пока она была в командировке. Ее модема не было в сети в России. Она его взяла с собой, но не включала вне России. А с ее счета в это время каждый день снимали по 20 рублей. Когда она приехала в Москву, то Интернет еще работал, хотя деньги на счету закончились. Так у нее исчезли 400 рублей. Практически сумма за один месяц подключения к мобильному Интернету.
Доходит и до курьезов, когда машина, у которой встроен гаджет с мобильной сим-картой для того, чтобы работала сигнализация и навигация, начинает якобы сама ходить по разным развлекательным сайтам. А с владельца за это списывают деньги. Ни планшет, ни модем, ни машина не предупреждают, что подписались на услугу. И согласия у того, кто платит, получается, не спрашивают. Пошел по ссылке - значит, согласен, говорят в салоне связи. Но ходил ты по ссылке или нет, можно и не вспомнить. Скорее всего, не ходил.
Менеджеры салонов сами отмечают, что граждане лишь шумят, а на возврате денег не настаивают. Редко кто обращается к оператору, чтобы не просто отключить навязанные услуги, но и восстановить баланс. А ведь если же сотовая компания возражает и не хочет возвращать деньги за навязанную услугу, то надо обращаться в Роспотребнадзор или ФАС, напоминает газета "Золотой Рог".
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Россияне стали заметно меньше говорить по мобильникам
Подготовил Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р В Р11:10, 01.02.2015#
Они придумали еще один метод жульничества. У кого есть услуга пополнения счета с банковской карты. Мне пришло СМС с банка о том, что со счета сняты деньги на счет телефона. В это время я держал телефон в руках и сразу проверил баланс, а там этих денег нет, пришлось идти в офис, там сначала сделали вид , что ничего не понимают, я им Показал все СМС, ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО СНЯЛИ ДЕНЬГИ ЗА СМЕНУ НОМЕРА. Я им, номер я менял год назад и сразу заплатил. После этого написал заявление и мне вернули деньги. А СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЕЩЕ ОНИ ТАК ОБМАНЫВАЮТ!
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В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р В Р11:11, 01.02.2015#
Они придумали еще один метод жульничества. У кого есть услуга пополнения счета с банковской карты. Мне пришло СМС с банка о том, что со счета сняты деньги на счет телефона. В это время я держал телефон в руках и сразу проверил баланс, а там этих денег нет, пришлось идти в офис, там сначала сделали вид , что ничего не понимают, я им Показал все СМС, ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО СНЯЛИ ДЕНЬГИ ЗА СМЕНУ НОМЕРА. Я им, номер я менял год назад и сразу заплатил. После этого написал заявление и мне вернули деньги. А СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЕЩЕ ОНИ ТАК ОБМАНЫВАЮТ!
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Истинную правду пишут, вот если бы все не махали руками, со словами да "подавитесь этими 200-ми рублями", а писали претензии о возврате на баланс средств да жалобы в ФАС и Роспотребнадзор, наверняка ситуация бы изменилась. Так может хватит дарить, пусть даже небольшие суммы, а начать отстаивать свои права!!!