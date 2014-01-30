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Один из крупнейших страховщиков ОСАГО признан банкротом

30 Января 2014, 20:42 | В России

Арбитражный суд Москвы 30 января признал банкротом страховую компанию "Россия", одного из лидеров российского рынка ОСАГО.

Заявления о банкротстве компании подала временная администрация ОСАО "Россия", а также несколько десятков физических лиц, ОАО "ГСК "Югория" и ОАО "Росагролизинг". Суд объединил все заявления в одно производство.

Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) отозвала лицензию у СК "Россия" еще 15 ноября 2013 года в связи с "неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии".

С приостановкой лицензии в конце октября в компании была введена временная администрация сроком на шесть месяцев.

4 декабря 2013 года суд зарегистрировал заявление временной администрации ОСАО "Россия" о банкротстве компании. Представитель временной администрации заявил на заседании о том, что считает целесообразным сразу ввести в отношении компании конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) оценивал обязательства ОСАО "Россия" перед клиентами в рамках ОСАГО в 1,6-2,3 млрд рублей. на ОСАО "Россия" приходится 1,65% доли рынка ОСАГО

ОСАО "Россия" принадлежит украинской группе EastOne Виктора ПИНЧУКА, входящего в число 10 самых богатых людей Украины.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банкротство  страхование 



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