Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Один из крупнейших страховщиков ОСАГО признан банкротом
Арбитражный суд Москвы 30 января признал банкротом страховую компанию "Россия", одного из лидеров российского рынка ОСАГО.
Заявления о банкротстве компании подала временная администрация ОСАО "Россия", а также несколько десятков физических лиц, ОАО "ГСК "Югория" и ОАО "Росагролизинг". Суд объединил все заявления в одно производство.
Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) отозвала лицензию у СК "Россия" еще 15 ноября 2013 года в связи с "неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии".
С приостановкой лицензии в конце октября в компании была введена временная администрация сроком на шесть месяцев.
4 декабря 2013 года суд зарегистрировал заявление временной администрации ОСАО "Россия" о банкротстве компании. Представитель временной администрации заявил на заседании о том, что считает целесообразным сразу ввести в отношении компании конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения.
Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) оценивал обязательства ОСАО "Россия" перед клиентами в рамках ОСАГО в 1,6-2,3 млрд рублей. на ОСАО "Россия" приходится 1,65% доли рынка ОСАГО
ОСАО "Россия" принадлежит украинской группе EastOne Виктора ПИНЧУКА, входящего в число 10 самых богатых людей Украины.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Рухнула еще одна страховая компания
- За туристическую страховку для прибывания россиян заграницей будут драть втридорога
- Центробанк пока не планирует либерализацию тарифов ОСАГО
- Закон о продажах электронных полисов ОСАГО заработает с 1 января
- Рынок страхования жизни в России стал перспективным
- Доля выплат по жизни и здоровью в рамках ОСАГО вырастет в 7 раз
- Тарифы ОСАГО вырастут на 30 процентов
- Один из крупнейших страховщиков ОСАГО признан банкротом
- Власти сделали все возможное, чтобы россияне не страховали свою недвижимость
Новости раздела
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста