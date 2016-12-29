Вместо шампанского россиянам продают какое-то пойло

Почти треть продаваемых в России игристых вин не соответствует российским или международным нормам. Незадолго до Нового года Роскачество опубликовало результаты проверки качества главного праздничного напитка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Роскачество и Росалкогольрегулирование завершили проверку игристых полусладких вин, продающихся в российских магазинах, пишет РБК. Как показало исследование (результаты проверки есть в распоряжении РБК), самый популярный в праздники напиток, объем продаж которого в новогодний сезон составляет до 50% от всего производства, не может похвастаться безупречным качеством. Из 56 образцов полусладкого вина различные отклонения нашлись в 17. Производители нарушают нормы ГОСТа по органолептике, содержанию этилового спирта, а также искусственно добавляют углекислый газ.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования РБК подтвердили, что эксперты ведомства участвовали в исследовании игристых вин, но от дальнейших комментариев отказались.

Что и как анализировали

Шампанское исследовали по 30 показателям качества и безопасности, включая наличие искусственной газации, дрожжей, массовую долю алкоголя, содержание лимонной кислоты и добавленных сахаров. Как рассказал представитель Роскачества, в исследование вошли 56 торговых марок полусладкого игристого вина стоимостью от 150 до 6121 руб. Большинство образцов были изготовлены в России (вина Крыма, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Дагестана). Кроме того, анализировались игристые вина Абхазии, Грузии, Италии, Испании, Украины и Франции.

Согласно исследованию, одной из главных проблем рынка является натуральность алкогольных напитков. Вместо полусладкого вина потребитель в 30% случаев может купить просто сладкий газированный винный напиток. «Фальсифицировать игристое вино можно при помощи внесенного углекислого газа: он при соблюдении технологии производства образуется в процессе брожения выжатого из раннего винограда сока», — объясняет представитель Роскачества Марта Галичева. Искусственное внесение углекислого газа не запрещено законодательством России, но этот аспект жестко контролируется за рубежом. Такие вина не являются «нарушителями», но не рекомендуются Роскачеством для употребления, заявили в организации. Внесенный углекислый газ был выявлен в продукции под торговыми марками Brillante (изготовлено по заказу ООО «Золотая мануфактура»), «Крымское» (ООО «Крымский винный завод»), «Бальзам» (ООО «Бальзам»), «Винтрест-7» (ООО «Винтрест-7»), «РИСП» (филиал ОАО «МКШВ» — «Кавигрис»), «Винтаж» (ЗАО «ВИЛАШ»).

Как напоминает руководитель Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, термин «винные газированные напитки» появился в российском законодательстве в 2012 году. По сути, эти напитки стали «узаконенным фальсификатом», который постепенно завоевывает все большую долю на рынке, вымещая традиционное игристое вино, отмечает эксперт. Так, если в 2015 году в России было произведено 160 млн л игристых вин, в 2016 году этот показатель снизится до 150 млн л. Для сравнения: в 2011 году объем производства шампанского равнялся 230 млн л. При этом производство винных газированных напитков, по оценке Дробиза, в 2016 году вырастет на те же 10 млн л — с 70 млн до 80 млн л.

Виноматериальные вопросы

Еще одна претензия к вину, продающемуся на российском рынке, — качество виноматериала. «Низкокачественным вином» эксперты признали такие образцы, как «Ореанда» (ООО «Крымский винный дом»), «Ставропольское» (ООО «Винзавод «Надежда»), «Государственная торговая марка» («вино игристое белое традиционного наименования «Советское Шампанское»; ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка»), «Цимлянское» (ОАО «Цимлянские вина»), Artemovsk Winery (ЧАО «Артемовск вайнери»), «Золотая балка» (ООО «Агрофирма «Золотая Балка»), «Ростовское золотое» (ООО «Ростовский комбинат шампанских вин»).

По мнению представителя одной из алкогольных компаний, все перечисленные в исследовании Роскачества марки относятся к дешевому сегменту. «Соответственно, производители схалтурили именно в дешевых игристых марках, в народном сегменте», — констатирует участник рынка. «Нынешний подход власти к виноделам не оставляет производителям другого выхода, как пытаться сэкономить на себестоимости, — считает председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. — Нас поставили в неравные условия с винными напитками, подняв акцизы на игристые вина, но оставив его прежним на винные напитки». По его оценке, за последние пять лет рынок игристых вин упал на 25%, а производственная инфляция составила 40% только за последние два года. «Все это факторы, которые не дают нормально развиваться и заставляют производителей искать лазейки, чтобы оставаться на плаву», — добавляет он.

Moet & Chandon Imperial — сухое или полусладкое?

Как указано в исследовании Роскачества, «в результате лабораторных испытаний полусладкое вино премиум-сегмента Moet & Chandon Imperial по содержанию сахара признано сухим». Но «нарушителем» производителя, являющегося поставщиком шампанского для королевы Великобритании, Роскачество все же не называет: продукция была произведена по ТУ. Такие выводы очень удивили Moet Hennessy Russia. Moet & Chandon Imperial является шампанским Brut и никогда не позиционировалось как полусладкое или сухое, отметил директор по коммуникациям и корпоративному маркетингу компании Алексей Савищев, отказавшись от дальнейших комментариев.

Мало спирта

Указало Роскачество и на традиционное для многих отраслей несоответствие заявленной информации на маркировке. Так, объем этилового спирта в образце «Крымское игристое» (ГУП Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод») был меньше заявленного, а в образце «Сандильяно Десерт Гранд Кюве» (ООО «Алианта Групп») содержание алкоголя, наоборот, на 2,5% больше значений на маркировке, заявили в Роскачестве.

Еще одна из исследованных марок — а именно «Мадам Помпадур» (ОАО «АПФ «Фанагория») — превышала нормы ГОСТа по содержанию внесенного консерванта — диоксида серы, более известного потребителям под кодом E-220. Избыток этого вещества в вине «чреват утренней головной болью», подчеркнул представитель Роскачества.

Вопросы к качеству Роскачества

Как и в случае с некоторыми другими проверками Роскачества, компании не всегда согласны с результатами проводимых исследований и готовы доказывать высокое качество своей продукции. Как сообщил РБК главный шампанист ОАО «АПФ «Фанагория» Александр Берёзов, сернистая кислота сопровождает весь процесс производства и вводится в том числе перед розливом для защиты вина от нарушения температурных условий. «Содержание связанной формы указанного консерванта — это реакция вина на среду хранения. Утверждать, что это 100% нарушение правил и норм производства — не совсем верно», — отмечает эксперт. Как добавляет начальник отдела PR компании «Фанагория» Владимир Пукиш, оксид серы — антиоксидант, который используют в виноделии со времен Древнего Рима. «Хоть он и обозначен литерами Е, это абсолютно безвредное вещество», — утверждают в «Фанагории».

«Мы категорически не приемлем, что у нас какие-то показатели не соответствуют [нормам], — заявил РБК директор по производству ГУП Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» (марки «Крымское», «Крымское игристое») Рем Акчурин. — У нас стоят контрольные образцы в лаборатории, мы в любой момент можем все дела оспорить, доказать свою правоту».

Как пояснила РБК Марта Галичева, детальные результаты проверки были отправлены в контрольно-надзорные органы, включая Росалкогольрегулирование. «Результаты исследования опубликованы в начале декабря, когда покупатели начинают готовиться к Новому году, — потребители будут делать осознанный выбор в пользу высококачественных вин и голосовать рублем, — поясняет она. — Главное — рыночный механизм, который в конечном счете приведет к повышению общего уровня качества».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.