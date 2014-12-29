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Российские магазины полны запрещенного к ввозу продовольствия
Генеральная прокуратура РФ обратилась Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) с поручением проверить, как на полки супермаркетов попали запрещенные к ввозу продукты, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Об этом Генпрокуратура сообщила в ответе на запрос Общественной палаты (ОП) РФ, требовавшей проверить ряд супермаркетов. Генпрокуратурой были выявлены запрещенная к ввозу импортная кисломолочная продукция и морепродукты в магазинах сетей «Азбука вкуса», «Седьмой континет» и «Зеленый перекресток», расположенных на территории Москвы и Московской области.
Ранее ОП РФ оповестила Генпрокуратуру о том, что в ходе проводившихся «общественниками» проверок на полках ряда магазинов была найдена норвержская семга, французские моллюски, а также кисломолочная продукция из Германии, Латвии, Франции, Италии и Польши. В ОП утверждают, что эти продукты, согласно маркировке и заводской упаковке, были выпущены после вступления в силу ответных санкций со стороны России.
Генпрокуратура в ответном письме в ОП подтвердила наличие запрещенных продуктов в магазинах и сообщила, что "сведения о результатах проверки направлены в Центральное таможенное управление ФТС России для установления контроля за соблюдением запрета на ввоз продовольствия".
Член комиссии по общественному контролю ОП РФ Павел СЫЧЕВ отметил, что "санкционные" продукты в супермаркетах можно найти до сих пор.
- Основная проблема в том, что продавать импортную продукцию можно – ее нельзя в Россию только ввозить. Ритейлеров никто не обязует проверять то, что они закупают, - говорит Сычев. – Через Белорусию к нам поступает огромное количество морепродуктов, которые упакованы в дружественной нам стране (и под закон потому не подпадают), однако сами эти моллюски, осьминоги произведены в европейских странах. Также через Тунис и Морокко в Россию попадают продукты из Франции и Испании: фактически мы сталкиваемся с обманом.
Напомним, 7 августа Россия ввела пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза, в связи с которыми в течение 1 года на территорию РФ запрещен ввоз мясной и молочной продукции, овощных и фруктовых культур из этих стран.
Cтарший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Владислав ЦЕПКОВ подвтердил, что юридическая ответственность для торговых сетей за продажу «санкционных» товаров не предусмотрена.
- Максимум, что грозит магазину – это изъятие товара. За ввоз они не отвечают, претензии будут предъявляться к поставщику-импортеру, который, скорее всего, провез продукцию по поддельным документам, - говорит Цепков.
Он добавил, что КоАП предусматривает штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц за ввоз запрещенного товара (статья 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации»).
- Постановление о введении санкций запрещает только ввоз некоторых категорий продуктов, а реализацию не запрещает, - подчеркнул Цепков.
Вице-президент «Опоры России» Александр ЖАРКОВ считает, что обнаружение в торговых сетях запрещенных к ввозу товаров не повлечет ни значительных материальных, ни репутационных потерь.
- Мало что изменится. Они [магазины] же не должны проверять товар – это заботы поставщика. И контрафакта наверняка не так много, - говорит Жарков.
В самих сетях не смогли ответить откуда на полках магазинов оказались запрещенные к ввозу в Россию продукты.
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