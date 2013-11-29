РЖД вводит электронную регистрацию с 1 декабря

Услуга электронной регистрации на поезда дальнего следования в РФ будет доступна на всем пути следования составов.

Для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить проводнику посадочный купон, распечатанный на бумаге формата А4, или его изображение на экране мобильного устройства, а также документ, удостоверяющий личность пассажира, указанный в билете.

Ранее услугой можно было воспользоваться только при посадке на станциях, расположенных в пределах четырех часов следования поезда от начальной станции маршрута.

Благодаря электронной регистрации, пассажиру не нужно перед поездкой распечатывать свой электронный билет на бланке в билетной кассе или на терминале самообслуживания.

Как сообщила пресс-служба ОАО "РЖД", сервис действует во всех поездах ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания РЖД), курсирующих внутри РФ, - за исключением составов, следующих в Калининградскую область и обратно.

В то же время проходить электронную регистрацию на сайте РЖД необходимо не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута вне зависимости от станции посадки. А это значит, что на поезд Москва-Владивосток пассажир в Хабаровске должен регистрироваться почти за 6 суток.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.