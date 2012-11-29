Льготный билет в новый год

С 1 января 2013 года установлена временно действующая льгота на проезд учащихся в поездах дальнего следования. Проездные документы учащимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет с 1 января 2013 года временно будут оформляться по льготному тарифу.

Так, учащиеся смогут оформить проездные документы на поезда формирования ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с предоставлением скидки в размере 50% от установленных государством тарифов на проезд в поездах дальнего следования (пассажирских и скорых) в общих, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения 1, 2 и 3 класса поездов дальнего следования 800-й нумерации, следующих во внутригосударственном сообщении.

Оформление проездных документов учащимся с предоставлением 50%-ной скидки будет производиться по предъявлении в билетную кассу справок учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений очной формы обучения.

Оформление проездных документов в другие типы вагонов и категории поездов с оплатой 50% стоимости проезда производиться не будет.

Напомним, продажа проездных документов на поезда отправлением с 00:00 часов 1 января 2013 года открылась 18 ноября.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

