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В России отменят госрегулирование цен на тепло

29 Сентября 2016, 15:19 | В России

В России планируют отказаться от госрегулирования всех тарифов по теплу и перейти к договорным ценам. Эти изменения предполагает законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новую модель рынка тепловой энергии обсудят участники панельной сессии "Новая модель рынка тепла", которая состоится в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи, пишет «РГ».

Для защиты интересов конечного потребителя договорные цены будут ограничены расчетной стоимостью тепла, которое поступает от альтернативного источника - локальной котельной.

Внедрение целевой модели рынка будет происходить поэтапно на территории отдельных поселений, городских округов по согласованию с региональными властями. Меняется роль и единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая станет не просто единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности, но и будет единым центром ответственности в системе теплоснабжения перед потребителями и властью.

Основная цель  новаций - снижение административного давления на бизнес и создание экономических стимулов для улучшения существующей системы централизованного теплоснабжения. И теперь предстоит дать ответ на несколько важнейших вопросов.

Сможет ли новая модель рынка тепловой энергии создать стимулы для повышения эффективности при производстве тепла? Позволит ли ее внедрение привлечь столь необходимые инвестиции в реконструкцию изношенных систем теплоснабжения?

О ходе работы над законопроектом расскажут глава Минэнерго РФ Александр Новак, заместитель Министра экономического развития РФ Николай Подгузов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, президент дивизиона по центральному теплоснабжению компании Danfoss A/S Антон Коллер.

Своими соображениями поделятся директор Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ "Высшая школа экономики" Илья Долматов, исполнительный директор Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития ЖКХ "Развитие" Алексей Макрушин, старший вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям Fortum Corporation Арто Рэтью и другие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Минэкономразвития  теплоэнергия  жэк  электроэнергия  тариф 



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Комментарии

  • морпех16:07, 29.09.2016#

    Ну всЁ! Пипец - насидимся без тепла!

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