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Мясо птицы из США попадет под запрет ввоза в Россию уже в августе

29 Июля 2014, 17:42 | В России

Россельхознадзор может запретить поставку мяса птицы из США уже в августе, передает Интерфакс.

"Если после недельного мониторинга американского мяса птицы будут обнаружены нарушения, то наша озабоченность по поводу качества этой продукции может вылиться во введение ограничений на поставки из США", - сообщил агентству руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Необходимость усиления контроля Данкверт объяснил тем, что за последнее время в продукции американских птицеводов регулярно обнаруживаются опасные вещества и микроорганизмы. В частности, в мясе птицы, которое ввозилось с предприятий NN Р-7927, Р-308, Р-533, Р-6510, Р-20245, Р-243, 81 А, Р-646, Р-6504 выявлялись листерии, сальмонеллы, свинец, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.

Российская сторона предупредила американских коллег о проведении усиленного мониторинга, отметил чиновник. "Думаю, в конце текущей недели проведем телефонную и видеоконференцию с ветслужбой США", - добавил он.

22 июля Россельхознадзор объявил об ужесточении условий поставок инкубационных яиц из США в связи с очередным обнаружением поддельного сертификата. С 4 февраля 2013г. ведомство ввело временные ограничения на поставки охлажденных говядины и свинины из США. 11 февраля 2013г. на территорию РФ был запрещен ввоз мяса индейки из США.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: мясо птицы  Россельхознадзор  ножки буша 



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Комментарии

  • er18:49, 29.07.2014#

    Чисто политические запреты россельхознадзора. Украинские и американские продукты вдруг стали опасными Не врали бы лучше. а просто говорили, что санкции вводят. Враньё со стороны государства достало.

  • Ага19:44, 29.07.2014#

    Этот орган никогда не был изначально предназначен для какой либо защиты населения, а только для закалачивания бабла.

  • Псевдоним21:02, 29.07.2014#

    Осталось Европе и Америке отказаться от нефти в ней много химикатов, тогда олигархи останутся без бабла.

  • Р’РёРєР°11:34, 30.07.2014#

    Просто раньше на весь этот яд в окорочках внимания не обращали.

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