Мясо птицы из США попадет под запрет ввоза в Россию уже в августе

Россельхознадзор может запретить поставку мяса птицы из США уже в августе, передает Интерфакс.

"Если после недельного мониторинга американского мяса птицы будут обнаружены нарушения, то наша озабоченность по поводу качества этой продукции может вылиться во введение ограничений на поставки из США", - сообщил агентству руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Необходимость усиления контроля Данкверт объяснил тем, что за последнее время в продукции американских птицеводов регулярно обнаруживаются опасные вещества и микроорганизмы. В частности, в мясе птицы, которое ввозилось с предприятий NN Р-7927, Р-308, Р-533, Р-6510, Р-20245, Р-243, 81 А, Р-646, Р-6504 выявлялись листерии, сальмонеллы, свинец, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.

Российская сторона предупредила американских коллег о проведении усиленного мониторинга, отметил чиновник. "Думаю, в конце текущей недели проведем телефонную и видеоконференцию с ветслужбой США", - добавил он.

22 июля Россельхознадзор объявил об ужесточении условий поставок инкубационных яиц из США в связи с очередным обнаружением поддельного сертификата. С 4 февраля 2013г. ведомство ввело временные ограничения на поставки охлажденных говядины и свинины из США. 11 февраля 2013г. на территорию РФ был запрещен ввоз мяса индейки из США.

ZRPRESS.RU, Владивосток.