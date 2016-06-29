Операторам и интернет-компаниям предписано раскошелиться на хранение информации

Принятие законопроекта о хранении данных может отбросить развитие телеком-отрасли на несколько лет назад. Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» операторы «большой тройки» считают, что реализация требований законопроекта потребует миллиардов рублей из чистой прибыли компаний, что приведет к сокращению инвестиций в развитие и налоговых отчислений.

Эксперты отмечают, что операторы сегодня не имеют технической возможности хранить все оговоренные законопроектом данные в течение указанных сроков ни в рамках работы с системами оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), ни за ее пределами.

На прошлой неделе Госдума приняла антитеррористический пакет, инициаторами которого выступили глава думского комитета по безопасности Ирина ЯРОВАЯ и сенатор Виктор ОЗЕРОВ.

Досье «ЗР»

В соответствии с законопроектом, интернет-компании будут обязаны хранить сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях в течение года. При использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 млн рублей. Что касается операторов связи, им придется в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый контент» - содержание сообщений, в том числе изображения, звуки и видео - операторов обязали хранить 6 месяцев. Всю эту информацию также необходимо предоставлять по запросу спецслужбам. Сейчас операторы в России в течение трех лет хранят сведения об абонентах (паспортные данные), их абонентских номерах и о расчетах, производимых с использованием этих номеров.

Если документ будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ, большинство поправок вступят в силу уже с 20 июля 2016 года. Однако для операторов связи и интернет-компаний нормы начнут действовать лишь с 1 июля 2018 года.

«Технически хранение данных возможно. Вопрос - сколько это стоит? И кому это выгодно? Выгоду, скорее всего, получат производители систем хранения данных, потому что основной поток денег уйдет именно им - производителям жестких дисков и флэш-дисков. Речь идет об объемах информации, которые даже невозможно себе представить. Представьте, что 80% трафика МТС приходится на видео. Получается, мы должны будем хранить любой клип с YouTube, если его посмотрел абонент. Посмотрели «Лабутены» 40 млн раз, вот эти сорок миллионов копий просмотра нужно будет где-то хранить. Пользы от этого, конечно, не будет никакой», - сказал вице-президент ПАО «МТС» по закупкам и административным вопросам Валерий ШОРЖИН в ходе делового завтрака на полях ПМЭФ-2016.

Вице-президент ПАО «МТС» по корпоративным и правовым вопросам Руслан ИБРАГИМОВ в свою очередь отметил, что в случае принятия законопроекта операторам придется ввести 30 тыс. дополнительных стоек в дата-центрах (специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет)). Сегодня в России насчитывается всего 27 тыс. подобных стоек.

«Речь идет фактически об удвоении дата-стоек. Весь этот трафик, который предписано хранить, нужно еще доставить до дата-центров со всех уголков России. А значит вдвое нарастить емкость магистралей. Плюс затраты по электроэнергии для содержания такой инфраструктуры потребуют примерно три четверти мощности Кольской АЭС или три четверти потребности Крыма», - говорит Ибрагимов.

То, что сейчас операторами хранится в течение 12 часов, представляет собой громадный массив необработанного интернет-трафика и без дополнительной обработки его нельзя анализировать.

«Проблема обработки данных стоит еще столько же, сколько само хранение. И такого оборудования наши технические специалисты не знают. Может где-то в спецслужбах что-то подобное есть, но на гражданском рынке технические специалисты про такое оборудование ничего знают. Таким образом, технически и экономически данный законопроект неисполним", - считает вице-президент МТС.

По оценке рабочей группы «Связь и информационные технологии» при правительстве РФ, для операторов «большой тройки» стоимость хранения фактов коммуникаций вместе с содержанием составит 156,7 млрд рублей, для «Ростелекома» - 949 млрд рублей. Речь идет о первичных расходах, которые придется понести операторам вне зависимости от срока хранения. Для организации хранения нужно будет создать ЦОДы, инфраструктуру связи, аппаратно-техническое решение, которое позволит обрабатывать данные и сохранять голосовой трафик так, чтобы можно было определить, к какому именно абоненту он относится.

По оценке ПАО «МегаФон», дополнительные затраты на выполнение положений законопроекта с учетом требований СОРМ независимо от сроков хранения обойдется минимум в 52,85 млрд рублей ($755 млн). ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») оценивает затраты на сутки в 1,2 млрд рублей, ПАО «МТС» - в 800 млн рублей, ПАО «Ростелеком» - в 2,87 млрд рублей. Минимальный срок реализации требований законопроекта, по мнению МТС, составляет от одного года, «ВымпелКом» же считает, что на их выполнение потребуется не менее двух лет.

«Регулятор постоянно ссылается на то, что телеком-отрасль сегодня передовая и одна из самых конкурентных российских отраслей, если смотреть в масштабе всего мира. С другой стороны мы (операторы) в последние годы все больше сталкиваемся с инициативами, направленными на «вымывание» денежных средств из отрасли - как-то налог на интернет-пользователей в пользу правообладателей, инициатива Елены МИЗУЛИНОЙ на предфильтрацию трафика для детей, теперь вот предложение по хранению данных. Реально если все это исполнять, то в отрасли денег не останется. Соответственно, развитие прекратится» - отмечает Руслам Ибрагимов.

Остаются вопросы и у интернет-индустрии. Так, в «Яндексе» не уверены, приведут ли меры к озвученным авторами законопроекта целям.

«Речь идет об усилении регулирования ради безопасности, но тогда процедуры контроля должны ставить всех в равные условия. В текущем варианте законопроекта равных условий или не будет, или их форсирование заставит кого-то из игроков уйти из России, что негативно повлияет на отрасль. С уверенностью можно сказать только одно - затраты интернет-компаний вырастут, поскольку придется увеличить число серверов и подумать о перестройке внутренней инфраструктуры», - отмечают в компании.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.