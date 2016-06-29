В России введут минимальные цены на шампанское

В России с 26 июля установят минимальные цены на шампанское. Об сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Интерфакс».

Минимальная розничная стоимость за бутылку 0,75 литра составит 164 рубля. Минимальная отпускная цена производителя составит 115 рублей за бутылку, оптовая ее цена будет 133 рубля.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года для борьбы с производством фальсифицированной продукции. В настоящее время они действуют на водку, коньяк и бренди.

13 июня минимальная розничная цена на водку в России выросла со 185 рублей до 190 рублей за полулитровую бутылку. Минимальные цены на коньяк и бренди остались прежними — 322 рубля и 293 рубля соответственно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.