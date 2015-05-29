Газеты на иностранном языке по экономической теме

Газеты на иностранном языке - вещь хорошо востребованная среди русскоязычного населения. Многие интересуются зарубежными новостями "в чистом" виде, т.е. без журналисткой интерпретации отечественных СМИ. Особенности перевода газетно-информационных текстов состоят в том, что любой журналист, который дает зарубежные новости, заинтересован не в точном передаче смысла текста, а в создании "шумихи" вокруг его пресс-релизов, для журналиста PR - это его хлеб и практически единственный источник заработка на новостях.

Поэтому часто смысл иностранных газетно-информационных материалов сильно искажается, из мухи делают слона, концентрируют внимание на мелочах, а главное упускают. Все это - газетный PR, который привлекает внимание, однако не менее сильно искажает смысл исходной иностранной новости. Многие читатели в России знают о таких особенностях перевода газетно-информационных материалов российскими СМИ. Поэтому, заказывают перевод газетно-информационных текстов в бюро переводов. Наше БП ТРАКТАТ хорошо выполняет такие заказы и предоставит вам достоверную информацию о событиях за рубежом.