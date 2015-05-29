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Газеты на иностранном языке по экономической теме

29 Мая 2015, 11:34 | В России
Газеты на иностранном языке - вещь хорошо востребованная среди русскоязычного населения. Многие интересуются зарубежными новостями "в чистом" виде, т.е. без журналисткой интерпретации отечественных СМИ. Особенности перевода газетно-информационных текстов состоят в том, что любой журналист, который дает зарубежные новости, заинтересован не в точном передаче смысла текста, а в создании "шумихи" вокруг его пресс-релизов, для журналиста PR - это его хлеб и практически единственный источник заработка на новостях.
 
Поэтому часто смысл иностранных газетно-информационных материалов сильно искажается, из мухи делают слона, концентрируют внимание на мелочах, а главное упускают. Все это - газетный PR, который привлекает внимание, однако не менее сильно искажает смысл исходной иностранной новости. Многие читатели в России знают о таких особенностях перевода газетно-информационных материалов российскими СМИ. Поэтому, заказывают перевод газетно-информационных текстов в бюро переводов. Наше БП ТРАКТАТ хорошо выполняет такие заказы и предоставит вам достоверную информацию о событиях за рубежом.
 
Особенности перевода экономических текстов, прежде всего, в особенностях экономики двух стран. И, это неудивительно, допустим экономика России - сырьевая, у нас сильно развалилось производство в последние десятилетия, а малый и средний бизнес на 90% это сплошная торговля в худшем случае, и сфера услуг в лучшем случае. Одним словом, российская экономика это "спекуляция" в масштабах всей страны, если пользоваться старыми положениями УК СССР. К примеру, экономика Японии это высокие технологии, отсутствие добывающих компаний (т.е. сырья в Японии нет). Как видите, на примере России и Японии экономика существенно отличается по видам деятельности коммерческих организаций, и как следствие, государственной экономики в целом.
 
Естественно, что специалист должен учитывать такие особенности при выполнении заказов, к примеру, при переводе различных экономических статей, книг, а также бизнес-планов, договоров и т.д. Экономический перевод в бюро переводов ТРАКТАТ выполняют самые выскоквалифицированные специалисты в кратчайший срок.

 

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Теги: особенности перевода экономических текстов  газеты на иностранном языке 



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