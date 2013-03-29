Власти сделали все возможное, чтобы россияне не страховали свою недвижимость

Природные и техногенные катастрофы приносят человечеству колоссальные убытки, измеряемые миллиардами долларов. Так, согласно аналитическому документу самой крупной в мире перестраховочной компании Swiss Re, стихийные бедствия и произошедшие по вине человека катастрофы в 2012 г. привели к экономическим потерям в размере $186 млрд, погибли 14 тысяч человек.

Наибольший ущерб, по данным перестраховочной компании, наносят человечеству ураганы и другие масштабные природные катастрофы. Наибольшие убытки, связанные с этими природными явлениями понесли в 2012 г. США. Сумма убытков составила $119 млрд, из них $65 млрд возместили страховщики. Наиболее разорительным оказался ураган "Сэнди". Его последствия привели к потерям в размере $70 млрд, что является вторым показатель для урагана после "Катрины", пришедшей в США в 2005 году. Застрахованные убытки от последствий "Сэнди" составили $35 миллиардов.

По данным Swiss Re, от общей суммы потерь, вызванных природными и техногенными катастрофами, в 2012 г. страховщики покрыли $77 миллиардов. Это является третьим показателем в истории, хотя он и значительно ниже аналогичного показателя предыдущего года - в 2011 г. выплаченные страховыми и перестраховочными компаниями суммы превысили $126 миллиардов. Тогда столь значительные потери объяснялись чередой стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С другой стороны, данные страховых и перестраховочных компаний вряд ли могут отражать реальный объем потерь, который несут страны мира от природных и техногенных катастроф. Дело в том, что во многих странах страхование от подобных случаев просто отсутствует или присутствует, но в минимальных объемах.

Речь в данном случае идет не только о беднейших странах, как пострадавший от землетрясения Гаити, но и о России, где до сих пор не существует четкой оценки последствий наводнения в Крымске и ряда других стихийных бедствий.

Не секрет, что весенние снегопады в Центральной России уже создали все предпосылки для возможных наводнений. Это означает, что жителям ряда регионов страны, в том числе и Приморского края, имеет смысл готовиться к новым материальным потерям. Отразятся ли они в сводках страховых компаний - не известно, так как страхование имущества граждан в России развито чрезвычайно слабо.

К сожалению, в сложившейся ситуации во многом виноваты и сами российские власти. Вместо насаждения культуры страхования жилья и прочего имущества, что является неизменным условием защиты населения от природных и техногенных катастроф, власти показательно (и избирательно) раздают незастрахованным пострадавшим новые дома за счет бюджета.

Безусловно, подобные действия имеют яркий медийный эффект, но на деле только ухудшают положение основной части потенциальных пострадавших от будущих катастроф. Примеры пожаров 2010 г. показали, что в более выигрышной ситуации оказывались те, чьи дома не были застрахованы. Им решением властей было предоставлено новое жилье, тогда как немногим застраховавшимся приходилось обивать пороги своих страховых компаний, собирая многочисленные справки и заключения. На сегодняшний день компенсацию за утраченное жилье получили далеко не все страхователи.

Беда данной ситуации состоит в том, что государство не сможет и не захочет компенсировать последствия катастроф за счет бюджета постоянно и всем без исключения пострадавшим. Таких возможностей у бюджета просто нет. При этом оно не торопится и продвигать идеи поголовного страхования (по примеру западных стран), равно как и контролировать страховые компании, понуждая их в полной мере выполнять свои обязанности в отношении страхователей.

Все это рано или поздно может привести к ситуации, в которой после разрушительного землетрясения оказались жители Гаити, значительная часть которого по-прежнему остается в руинах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.